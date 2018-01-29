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Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)

29.01.2018 ИноСМИ 753 3
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Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота.
Источник: © AP Photo, Charlie Riedel

Контрнаступление НАТО будет кровопролитным и создаст риск эскалации. Но это один из наиболее вероятных исходов российского вторжения. В таком случае российские неядерные силы, которые лишь частично хорошо обучены и оснащены, понесут большой урон, а может быть, даже будут разгромлены. Более того, если войска НАТО нанесут удары по целям в глубине российской территории или вторгнутся на нее, Москва может сделать вывод, что возникла угроза существованию государства. В конце концов, она не раз выражала обеспокоенность по поводу того, что угроза смены режима силами Запада вполне реальна. В такой ситуации Россия может использовать свой арсенал оперативно-тактического оружия, чтобы остановить продвижение натовских войск.

В проведенном недавно центром RAND аналитическом исследования сделан вывод о том, что Россия может за 60 часов захватить прибалтийские страны НАТО Эстонию, Латвию и Литву. Однако в этом исследовании не учитывается возможность применения ядерного оружия. Но если война между НАТО и Россией все-таки разразится, ядерное оружие наверняка будет играть свою роль - особенно если Москва начнет проигрывать в конфликте.

В отличие от Советского Союза, у которого была официальная установка о неприменении ядерного оружия первым, современная Россия подчеркнуто отказалась от такого обязательства в 1993 году. Поскольку неядерные силы России во времена экономических и социальных неурядиц 1990-х годов продолжали приходить в упадок, Москва в 2000 году разработала так называемую доктрину деэскалации. Если говорить о ней простым языком, то в случае крупномасштабного нападения на Россию, грозящего уничтожением ее неядерных сил, Москва может применить ядерное оружие. В 2010 году Россия внесла некоторые изменения в эту доктрину, поскольку ее неядерные силы стали восстанавливаться и приходить в норму после распада Советского Союза. В новой версии доктрины говорится, что Москва может прибегнуть к ядерному оружию в обстановке, когда "само существование государства окажется под угрозой".

Исследование RAND указывает на то, что Россия довольно легко одержит победу над прибалтийскими странами, однако участники этой военной игры не рассматривали вопрос о том, что произойдет в случае натовского контрнаступления. В исследовании RAND просто-напросто говорится:

В результате столь быстрого поражения у НАТО останется мало вариантов действий, причем все они будут плохие: кровопролитное контрнаступление с целью освобождения Прибалтики, чреватое эскалацией боевых действий, сама эскалация, которой альянс грозил в годы холодной войны во избежание поражения, или временное признание поражения с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями для НАТО и для народов Прибалтики.

Контрнаступление НАТО будет кровопролитным и создаст риск эскалации. Но это один из наиболее вероятных исходов российского вторжения. В таком случае российские неядерные силы, которые лишь частично хорошо обучены и оснащены, понесут большой урон, а может быть, даже будут разгромлены. Более того, если войска НАТО нанесут удары по целям в глубине российской территории или вторгнутся на нее, Москва может сделать вывод, что возникла угроза существованию государства. В конце концов, она не раз выражала обеспокоенность по поводу того, что угроза смены режима силами Запада вполне реальна. В такой ситуации Россия может использовать свой арсенал оперативно-тактического оружия, чтобы остановить продвижение натовских войск.

Российский арсенал оперативно-тактического оружия сегодня гораздо меньше, чем в советский период, однако узнать конкретные цифры довольно сложно. Считалось, что СССР обладает 15-25 тысячами единиц оперативно-тактического оружия всех видов, начиная с контейнеров размером с чемодан и ядерных мин, и кончая ракетами малой дальности воздушного базирования, ядерными бомбами свободного падения и артиллерийскими снарядами. А еще у него были баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности с ядерными боеголовками.

После окончания холодной войны Москва начала медленно избавляться от своего нестратегического арсенала, но у России до сих пор имеется 4 000 единиц оперативно-тактического ядерного оружия, о чем свидетельствует анализ Исследовательской службы конгресса. Но есть и другие аналитические выкладки, свидетельствующие о том, что Россия обладает всего 2 000 единиц оперативно-тактического ядерного оружия.

Недавно Игорь Сутягин из Королевского института оборонных исследований провел свой анализ, указывающий на то, что у России максимум 1 040 единиц нестратегического ядерного оружия. Из этого количества примерно 128-201 боезаряд находится в сухопутных войсках. У российского военно-морского флота примерно 330 единиц оперативно-тактического ядерного оружия, а у ВВС 334 единицы. Кроме того, в составе российской ПВО имеется еще от 68 до 166 единиц оперативно-тактического ядерного оружия. Это ракеты "земля-воздух" различных типов.

Федерация американских ученых подготовила свой доклад на эту тему, в котором отметила, что у России вообще нет развернутого нестратегического ядерного оружия. "Сообщается, что все это оружие находится на центральных складах. Несколько тысяч списанных нестратегических боезарядов ожидают утилизации", - говорится в докладе федерации под названием "Состояние ядерных сил в мире" (Status of World Nuclear Forces).


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

The National Interest, США
28.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Латвия
Литва
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
hroft
34
№1
29.01.2018 03:13
Как же у НАТО кулаки чешутся,и не знают об кого почесать,но только суньтесь твари мало вам точно не покажется,причем как с ЯО так и без него!
0
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RU
штурм
3452
№2
29.01.2018 07:10
В новой стратегии безопасности России должно быть чётко и понятно написано, что в случае агрессии Россия вправе нанести упреждающий ядерный удар оперативно-тактическими зарядами по военной и логистической инфраструктуре агрессора / НАТО на глубину 3-5 тысяч км.
В случае продолжения военных действий Россия оставляет за собой право первой нанести массированный ядерный удар по территории противника.
И ничего больше не потребуется никому объяснять...

Зачем нам сценарии войны придуманные в Пентагоне, когда Россия воюет с НАТО в Европе, а США спокойно отсиживаются за океаном?
Пусть знают, что им в ответку первым прилетит!
0
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RU
Воин3D
1463
№3
29.01.2018 09:29
Цитата, q
Российский арсенал оперативно-тактического оружия сегодня гораздо меньше, чем в советский период, однако узнать конкретные цифры довольно сложно. Считалось, что СССР обладает 15-25 тысячами единиц оперативно-тактического оружия всех видов, начиная с контейнеров размером с чемодан и ядерных мин, и кончая ракетами малой дальности воздушного базирования, ядерными бомбами свободного падения и артиллерийскими снарядами. А еще у него были баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности с ядерными боеголовками.
Откуда дровишки? Еще недавно на официальных переговорах они озвучивали цифру в 8,5 тыс. Сейчас откуда-то цифра взятая с потолка...
0
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