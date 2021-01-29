Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя



Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника).

Источник: SpaceX Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника).Источник: SpaceX

Первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на 6 февраля. Об этом сообщил глава корпорации SpaceX Илон Маск в своем Twitter.

"Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39A на мысе Канаверал", — написал он.

25 января SpaceX провела успешное огневое испытание ракеты. В ходе тестов за 12 секунд были одновременно запущены 27 двигателей Merlin 1D. Ранее Маск сообщал о пуске носителя в январе этого года.

Falcon Heavy создается на базе Falcon 9. Она станет носителем для пилотируемого корабля Dragon V2, на котором космические туристы полетят по лунной орбите. Также ракета отправит к Марсу личную машину Маска Tesla Roadster. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость его пуска составляет 90-120 миллионов долларов.