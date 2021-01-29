Heckler & Koch официально представил новый автомат



Автомат HK433.

Источник: armyrecognition.com Автомат HK433.Источник: armyrecognition.com

Немецкая компания Heckler & Koch официально представила замену штурмовой винтовке G36. Вчера, 25 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на выставке SHOT Show 2018, проходящей в Лас-Вегасе, состоялась официальная презентация нового автомата HK433.

Heckler & Koch 433 представляет собой модульную компактную штурмовую винтовку в калибре 5,56?45 мм. Новый автомат "сочетает в себе лучшие стороны винтовок G36 и HK416" и позиционируется в качестве замены G36, от дальнейшей закупки которой Минобороны Германии отказалось в 2015 году.

HK433 выпускается в шести модификациях, которые отличаются длиной ствола. Разработчики указывают, что новая винтовка совместима с аксессуарами и некоторыми элементами автоматов G36, HK416 и AR-15 (на базе которой созданы армейские М16 и М4). При этом стрелки, ранее использовавшие все вышеперечисленные модели, смогут полноценно работать с HK433, так как их ключевые элементы (кнопка выброса магазина, предохранитель и переводчик огня) размещены на тех же местах.

Масса HK433 составляет от 3,2 до 3,6 кг и зависит от длины ствола. Длина, в зависимости от длины ствола и положения телескопического приклада, может составлять от 58 до 106 см. Автомат комплектуется штатными 30-зарядными магазинами стандарта NATO STANAG 4179, максимальный темп стрельбы составляет порядка 700 выстрелов в минуту. HK433 совместим с подствольными гранатомётами, в том числе HK269 и GLM/GLMA1.