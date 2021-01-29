GBU-57: достанет из-под земли



Бомба GBU-57.

Источник: theaviationist.com Бомба GBU-57.Источник: theaviationist.com

Американцы модернизировали свой крупнейший неядерный боеприпас. Сегодня, 26 января, портал airforcetimes.com сообщил о том, что ВВС США начали обновлять арсенал противобункерных авиационных бомб GBU-57.

Бомба GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) разработана корпорацией Boeing и начала поставляться американской армии в 2011 году. Сегодня стало известно о том, что разработчики завершили создание уже четвёртой по счёту модификации GBU-57, и новейшая версия бомбы начала поступать на вооружение ВВС США.

Сброс GBU-57 с бомбардировщика B-2 Spirit. Источник: theaviationist.com

Масса GBU-57 составляет 13,6 т (больше, чем у истребителя F-35A), при этом только 2,7 т приходится на боевую часть. Для сравнения, "Мать всех бомб" GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) весит менее 10 т, из которых 8,5 т приходится на боевую часть. При длине 6,2 м и диаметре 80 см GBU-57 способна проникать на глубину до 61 м или пробивать до 19 м армированного бетона.

Учитывая массу боеприпаса, его может перевозить только стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. В январе этого года американское военное командование перебросило на Гуам три бомбардировщика B-2, что вызвало волну слухов о подготовке США к нападению на КНДР.