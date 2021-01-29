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Италия освоила производство F-35B

29.01.2018 Warspot 191 0
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Первый итальянский истребитель F-35B.
Первый итальянский истребитель F-35B.
Источник: navaltoday.com

Итальянские ВМС получили первый истребитель нового поколения. Вчера, 26 января, портал navaltoday.com сообщил о том, что на заводе FACO, расположенном в городе Камери (провинции Новара), состоялась торжественная церемония передачи флоту первого самолёта F-35B Lightning II.

Истребитель с бортовым номером BL-1 является первым F-35B, собранным за пределами США и первым, поступившим на вооружение не американской армии. Его сборка проводилась на заводе FACO, который является совместным предприятием итальянской компании Leonardo и американской Lockheed Martin.

"Сборка первого F-35B, наиболее сложной модели в семействе F-35, здесь, на заводе FACO, является свидетельством выдающихся возможностей итальянской аэрокосмической промышленности. FACO продолжает выступать в качестве европейского центра передового опыта F-35", — рассказал Дуг Вильгельм, вице-президент по управлению программами F-35 корпорации Lockheed Martin.

Итальянские F-35B будут базироваться на авианосце "Кавур", принятом на вооружение ВМС Италии в 2009 году. Ранее, в 2015 году, завод FACO передал итальянским ВВС первый "классический" истребитель F-35A.

Самолёты F-35A и F-35B заменят на вооружении итальянской армии многоцелевой истребитель Panavia Tornado, лёгкий штурмовик AMX и штурмовик вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II. Всего ВВС Италии планируют принять на вооружение 90 истребителей F-35 (60 F-35A и 30 F-35B) итальянской сборки. Кроме того, на заводе FACO будут собирать F-35 для ВВС Нидерландов, а также заниматься техническим обслуживанием истребителей F-35 военно-воздушных сил США, базирующихся в Европе.
27.01.2018
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Италия
Нидерланды
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения

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