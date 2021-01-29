Новый украинский броневик предложили назвать "Хлам"



БРДМ-2.

Источник: rg.ru БРДМ-2.Источник: rg.ru

Сотрудники "Национального промышленного портала" Украины объявили конкурс среди читателей на имя для новой бронемашины, созданной инженерной группой "Арей" для вооруженных сил страны. Обращение опубликовано на странице портала в соцсетях, победитель конкурса получит право прокатиться на броневике.

Читатели "Национального промышленного портала" с жаром откликнулись на призыв и предложили более 40 вариантов. Среди них "Вжик", "Сирко" и "Колупатель" (в честь Красного экскаватора, знакомого украинских детям с детства. Так, по крайней мере, считает предложивший). Больше всего лайков собрало название "Хлам".

Бронемашина создана на базе советской БРДМ-2. Судя по фото, в кабине появился здоровенный жидкокристаллический индикатор, отображающий спидометр. Хотя и прежний механический отлично справлялся со своими обязанностями - благо скорость древней бронемашины не превышает 60 километров в час. Наверное, у монитора есть и иные функции - показывать температуру масла, например.

Изменена компоновка машины: двигатель переехал в переднюю часть, а в корме находится десантное отделение, где худо-бедно могут разместиться четыре бойца, а двое даже с комфортом. Для их посадки и высадки установлена откидная аппарель. Гребные винты для движения по воде выезжают из бортов броневика, что придает ему вид машины супермена.

На крыше имеется башня для вооружения, но на фотографии представлены лишь дымовые гранаты, а амбразура в центре пуста. БРДМ-2 вооружен спаренными пулеметами КПВТ и ПКТ калибра 14,5 и 7,62 мм соответственно. Бронирование машины обеспечивает защиту от обычных автоматных пуль. Бронебойные пули снайперской винтовки пробивают БРДМ с 200 метров, пулемета ДШК - с 500.

Броневик был принят на вооружение в 1963 году и выпускался в течение 26 лет. БРДМ стоит на вооружении 78 стран.

Антон Валагин