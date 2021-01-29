Гигантский радар "Дон" отразил ядерный удар в тестовом режиме
|
|
Источник: © Богдан Руденко/ТАСС
Уникальная радиолокационная станция "Дон-2Н" в Подмосковье была приведена в полную боевую готовность на тренировке по отражению ядерного удара. Подробности учений сообщил телеканал "Звезда".
В ходе тренировки был смоделирован массированный ядерный удар по территории Российской Федерации. Виртуальные баллистические ракеты приближались к нашей стране с разных направлений: из акватории Средиземного моря, с северо-востока Атлантики и с Тихого океана. За считанные секунды система безошибочно выделила среди ложных целей боевые части ракет и взяла их на сопровождение.
В реальной ситуации последовала бы команда на запуск перехватчиков - несмотря на всю автоматику, решение о применение оружия принимает человек. "Дон" управляет батареями противоракет дальнего и ближнего перехвата, размещенных вокруг Москвы в позиционных районах.
Радиус действия гигантского радара 4000 километров. Фазированные антенные решетки на четырех гранях "Дон-2Н" способны разглядеть в ближнем космосе объект размером с теннисный мяч. Поступающую с антенн, спутников и других объектов Системы предупреждения о ракетном нападении информацию обрабатывает суперкомпьтер, занимающий на станции целый этаж. Одним из достоинств системы является способность безошибочно находить боевые блоки баллистических ракет среди ложных целей - те гораздо легче и при входе в атмосферу отстают от тяжелых плутониевых боеголовок.
- Сейчас система ПРО Москвы и центрального района России А-135 "Амур" проходит глубокую модернизацию. Ее особенность в том, что характеристики системы улучшают без снятия ее с боевого дежурства, - рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ полковник Ильдар Тагиев.
Напомним, ранее были успешно испытаны новые противоракеты для "Амура". В отличие от прежних, они смогут сбивать вражеские боеголовки не только ядерным взрывом, но и прямым попаданием.
Антон Валагин
|
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.10.2017 Олег Кислов: "Полевая лаборатория стратегов"
23.11.2015 Кремль делает ставку на ударные системы
02.12.2013 Стратегический диалог: смена приоритетов
20.09.2013 ПВО России прикрывает только полстраны
10.01.2012 Американская ПРО прорвалась в космос
03.10.2011 Пришло время забыть об угрозах ЕвроПРО
07.04.2010 Вспомнив тернистый путь, подумаем о будущем