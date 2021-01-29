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Видео: Морпехи Северного флота преодолели минные заграждения

29.01.2018 Российская газета 206 0
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Морские пехотинцы Северного флота
Морские пехотинцы Северного флота.
Источник: Пресс-служба Северного флота

Морские пехотинцы Северного флота провели учебные занятия в сложных климатических условиях Арктики. Об этом сообщил "РГ" начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

Занятия прошли на одном из полигонов флота на Кольском полуострове. Условия были приближены к боевым в плане организации полосы препятствий, на которой использовали имитационные боеприпасы. Кроме того, погода внесла коррективы: сильный ветер, мороз, метель, плохая видимость. Тем не менее, стрелки максимально быстро захватывали цель и вели корректировку огня из автомата АК-74, автоматического гранатомета АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Вместе с морскими пехотинцами в учениях участвовали и экипажи бронетранспортеров БТР-82А, они поддерживали морпехов огнем по движущимся мишеням, а инженерно-саперные подразделения минировали объекты "противника".


Светлана Цыганкова
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
АК-74 "Калашников"
БТР-82
БТР-82А
РПГ-7
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ

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