Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов



Источник: rg.ru Источник: rg.ru

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал начало коммерческих продаж огнеметов нового поколения. Стоимость оружия составляет 500 долларов.

Об этом бизнесмен написал в Twitter и разместил ссылку на сайт компании, где можно сделать предзаказ.

"Огнемет The Boring Company гарантировано оживит любую вечеринку", - написал Илон Маск. Ранее он в шутливой форме сообщал, что огнемет пригодится в случае наступления зомби-апокалипсиса. "Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем деньги!" - добавил Маск.

О тактико-технических данных огнемета не сообщается.

На главной странице компании имеется лишь запись о том, что огнеметы будут далеко не самые дешевые. Сменный баллончик огнеопасной смеси продается отдельно за 30 долларов.

Изделие не рекомендуется использовать в помещениях с лакокрасочными материалами и на сеновалах.

Николай Грищенко