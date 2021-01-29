Видео: Илон Маск анонсировал огнемет за 500 долларов
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Источник: rg.ru
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск анонсировал начало коммерческих продаж огнеметов нового поколения. Стоимость оружия составляет 500 долларов.
Об этом бизнесмен написал в Twitter и разместил ссылку на сайт компании, где можно сделать предзаказ.
"Огнемет The Boring Company гарантировано оживит любую вечеринку", - написал Илон Маск. Ранее он в шутливой форме сообщал, что огнемет пригодится в случае наступления зомби-апокалипсиса. "Сработает против полчищ мертвецов или мы вернем деньги!" - добавил Маск.
О тактико-технических данных огнемета не сообщается.
На главной странице компании имеется лишь запись о том, что огнеметы будут далеко не самые дешевые. Сменный баллончик огнеопасной смеси продается отдельно за 30 долларов.
Изделие не рекомендуется использовать в помещениях с лакокрасочными материалами и на сеновалах.
Николай Грищенко
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28.01.2018
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