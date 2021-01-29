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Британской армии переданы первые модернизированные боевые машины пехоты Warrior 2

29.01.2018 bmpd.livejournal.com 187 0
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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Samuel Cranny-Evans "IAV 2018: Warrior 2 delivered for armour trials", на проходившей в Лондоне с 22 по 25 января 2018 года конференции International Armoured Vehicles (IAV) 2018 представитель корпорации Lockheed Martin сообщил, что британское отделение корпорации (Lockheed Martin UK) передало британской армии первые восемь боевых машин пехоты Warrior, модернизированных до уровня Warrior 2. Все восемь машин поступили для прохождения программы испытаний в бронетанковый испытательный центр британской армии Armoured Trials and Development Unit (ATDU) в Дорсете.

Первые восемь модернизированных по программе Warrior Fightability Lethality Improvement Program (WFLIP) британских боевых машин пехоты Warrior 2, переданных в бронетанковый испытательный центр британской армии Armoured Trials and Development Unit (ATDU) в Дорсете. Январь 2018 года (с) Lockheed Martin

В рамках программы Warrior Capability Sustainment Program (WCSP) планируется модернизировать 380 единиц из полученных британской армией с 1987 по 1995 годы 789 боевых машин пехоты Warrior. Из этого числа 245 линейных и командирских машин планируется модернизировать до уровня Warrior 2 по подпрограмме Warrior Fightability Lethality Improvement Program (WFLIP), предусматривающей установку новой башни с 40-мм автоматической пушкой CTA International CT40 с телескопическими боеприпасами и с оснащением круглосуточной системой управления огнем.

Контракт на проведение НИОКР по программе модернизации WFLIP стоимостью 200 млн фунтов стерлингов был в марте 2011 году на конкурсной основе присужден Lockheed Martin UK, выступающей разработчиком башни (которая выполняется путем капитальной переделки штатной башни БМП Warrior) и системы управления огнем и в целом системным интегратором. Стоимость модернизации 245 строевых машин по программе WFLIP ранее была задана в 642 млн фунтов, но фактически может превысить 1 млрд фунтов. Работы по серийной модернизации должны проводиться на принадлежащем с 2015 года группе Babcock бывшем военном бронетанкоремонтном заводе в Доннингтоне. Серийно модернизированные БМП Warrior 2 должны начать поступать в строевые части британской армии в 2020 году, и, как предполагается, будут находиться в эксплуатации до 2040 года.
28.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Babcock
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год

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