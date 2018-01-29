Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
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БТР "Бумеранг".
Источник: rg.ru
Испытания новейшей бронетехники на колесной платформе "Бумеранг" идет в соответствии с утвержденным графиком, сообщил "Интерфаксу" представитель компании разработчика "ВПК" Сергей Суворов.
Идут предварительные испытания, после окончания которых будут проведены доработки и устранены все возможные выявленные недостатки. После этого начнутся государственные испытания", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что конкретные сроки окончания испытаний являются закрытой информацией.
"Это унифицированная платформа, сейчас у нас есть колесная БМП К-17, колесный БТР К-16. В перспективе планируется создание целого семейства - БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), командирская машина, разведывательная, противотанковая, в зависимости от запроса", - уточнил Сергей Суворов.
Оценивая характеристики новой бронетехники, представитель компании сообщил, что по сравнению с машинами на основе БТР-80 с дополнительной полезной нагрузкой в 2,5 тонны, у "Бумеранга" этот показатель в три раза выше.
То есть при экипаже в три человека, БТР на этой платформе сможет брать на борт еще 8 десантников.
После завершения испытаний будут сформированы графики серийного производства "Бумерангов", строить которые будут в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе и Брянске.
Стоит добавить, что в России разработаны еще две перспективные платформы для бронетехники. Это тяжелая "Армата" и средняя гусеничная платформа "Курганец-25".
"Курганец" разработан в концерне "Тракторные заводы". На его базе сейчас уже созданы боевая машина пехоты, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
На базе "Арматы" (корпорация "Уралвагонзавод") кроме основного боевого танка разработаны тяжелая боевая машина пехоты и ремонтно-эвакуационная машина.
Дмитрий Григорьев
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26.01.2018
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штурм
3452
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№1
29.01.2018 08:30
Эти бесконечные испытания и доработки.....
Уже давно пора батальонный комплекты на платформе Бумеранг в войска поставлять в составе:
Командно- штабная машина
БМП/БТР
САУ
ПТРК
БРЭМ
ЗРК/ЗРАК
Всего 180-200 ед.
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mikhalich
5122
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№2
29.01.2018 08:39
Цитата, штурм сообщ. №1
Уже давно пора батальонный комплекты на платформе Бумеранг в войска поставлять в составе:
Урок Ф-35 никого ничему не учит, я смотрю.
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