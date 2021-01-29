Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Видео: Российская пуля "Комфорт" впечатлила американца

29.01.2018 Российская газета 454 0
0
Понравилась новость?
 0
Пуля "дум-дум"
Американские видеоблогеры и спецы испытывают новую российскую пулю типа "дум-дум".
Источник: rg.ru

Популярные американские видеоблогеры и спецы по оружию испытали новую российскую пулю типа "дум-дум". Она оказалась очень грозным боеприпасом.

Любопытнейшей тест можно увидеть на их канале в YouTube.

В качестве мишеней были выбраны весьма неожиданные, на первый взгляд, предметы: полка с пластиковой посудой, силиконовая губка, игрушечная машинка, плюшевый медведь и даже мишка из желе.

Но дело здесь не в специфическом чувстве юмора авторов. Им было важно понять, как ведет себя пуля при соприкосновении с различными материалами, в том числе способными поглощать энергию боеприпаса.

Помимо этого они замеряли ее технические характеристики специальной аппаратурой.

Результаты теста превзошли все ожидания. Боеприпас оказался точным и с мощным "убойным" эффектом.

Эксперты отметили, к примеру, что жилейный мишка при попадании не просто падал, а переворачивался в воздухе, что свидетельствует о распределении энергии внутри мишени.

Одним из самых серьезных испытаний для "Комфорта" стала стопка из 30 толстых журналов склеенных между собой. И пуля с ним справилась. Она прошила и разворотила мишень почти до конца, остановившись на трех последних журналах. Но и они были поражены разлетевшимися элементами.

Вердикт - все характеристики, заявленные разработчиком, соответствуют действительности.



Справка "РГ"

Свинцовая пуля с полимерным покрытием 12/70 "Комфорт 32" была создана ижевской компанией "Техкрим". Предназначена для охотничьего оружия. Ее масса 35 грамм, из которых 32 грамма - вес свинца. Имеет стабилизирующий хвостик. При выстреле из баллистических стволов способна рассеиваться в поперечнике на 50 (максимум 90) миллиметров.


Олег Корякин
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
СПМ-3 Медведь

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы