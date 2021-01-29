Видео: Российская пуля "Комфорт" впечатлила американца
|
|
Американские видеоблогеры и спецы испытывают новую российскую пулю типа "дум-дум".
Источник: rg.ru
Популярные американские видеоблогеры и спецы по оружию испытали новую российскую пулю типа "дум-дум". Она оказалась очень грозным боеприпасом.
Любопытнейшей тест можно увидеть на их канале в YouTube.
В качестве мишеней были выбраны весьма неожиданные, на первый взгляд, предметы: полка с пластиковой посудой, силиконовая губка, игрушечная машинка, плюшевый медведь и даже мишка из желе.
Но дело здесь не в специфическом чувстве юмора авторов. Им было важно понять, как ведет себя пуля при соприкосновении с различными материалами, в том числе способными поглощать энергию боеприпаса.
Помимо этого они замеряли ее технические характеристики специальной аппаратурой.
Результаты теста превзошли все ожидания. Боеприпас оказался точным и с мощным "убойным" эффектом.
Эксперты отметили, к примеру, что жилейный мишка при попадании не просто падал, а переворачивался в воздухе, что свидетельствует о распределении энергии внутри мишени.
Одним из самых серьезных испытаний для "Комфорта" стала стопка из 30 толстых журналов склеенных между собой. И пуля с ним справилась. Она прошила и разворотила мишень почти до конца, остановившись на трех последних журналах. Но и они были поражены разлетевшимися элементами.
Вердикт - все характеристики, заявленные разработчиком, соответствуют действительности.
Справка "РГ"
Свинцовая пуля с полимерным покрытием 12/70 "Комфорт 32" была создана ижевской компанией "Техкрим". Предназначена для охотничьего оружия. Ее масса 35 грамм, из которых 32 грамма - вес свинца. Имеет стабилизирующий хвостик. При выстреле из баллистических стволов способна рассеиваться в поперечнике на 50 (максимум 90) миллиметров.
Олег Корякин
|
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России
08.12.2017 Полет "медведей" над Тихим океаном попал на видео
20.11.2017 Армейский спецназ получил опытную партию бронеавтомобилей "Медведь"
13.11.2017 "Медведь набирает силу": читатели западных СМИ оценили боевого робота из РФ
23.10.2017 Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева
06.10.2017 Над всей Россией: зачем Минобороны "встряхнуло" дальнюю авиацию
04.10.2017 Подразделения вновь сформированных соединений ЗВО в 2017 году получили около 200 ед. различных образцов вооружения
15.09.2017 Допуск в небо: какие девушки стремятся стать военными летчицами