Видео: Российская пуля "Комфорт" впечатлила американца



Американские видеоблогеры и спецы испытывают новую российскую пулю типа "дум-дум".

Источник: rg.ru Американские видеоблогеры и спецы испытывают новую российскую пулю типа "дум-дум".Источник: rg.ru

Популярные американские видеоблогеры и спецы по оружию испытали новую российскую пулю типа "дум-дум". Она оказалась очень грозным боеприпасом.

Любопытнейшей тест можно увидеть на их канале в YouTube.

В качестве мишеней были выбраны весьма неожиданные, на первый взгляд, предметы: полка с пластиковой посудой, силиконовая губка, игрушечная машинка, плюшевый медведь и даже мишка из желе.

Но дело здесь не в специфическом чувстве юмора авторов. Им было важно понять, как ведет себя пуля при соприкосновении с различными материалами, в том числе способными поглощать энергию боеприпаса.

Помимо этого они замеряли ее технические характеристики специальной аппаратурой.

Результаты теста превзошли все ожидания. Боеприпас оказался точным и с мощным "убойным" эффектом.

Эксперты отметили, к примеру, что жилейный мишка при попадании не просто падал, а переворачивался в воздухе, что свидетельствует о распределении энергии внутри мишени.

Одним из самых серьезных испытаний для "Комфорта" стала стопка из 30 толстых журналов склеенных между собой. И пуля с ним справилась. Она прошила и разворотила мишень почти до конца, остановившись на трех последних журналах. Но и они были поражены разлетевшимися элементами.

Вердикт - все характеристики, заявленные разработчиком, соответствуют действительности.

Справка "РГ"

Свинцовая пуля с полимерным покрытием 12/70 "Комфорт 32" была создана ижевской компанией "Техкрим". Предназначена для охотничьего оружия. Ее масса 35 грамм, из которых 32 грамма - вес свинца. Имеет стабилизирующий хвостик. При выстреле из баллистических стволов способна рассеиваться в поперечнике на 50 (максимум 90) миллиметров.

Олег Корякин