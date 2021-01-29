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Пушка 2А82-1М танка "Армата" не оставит шансов "Абрамсу" и "Леопарду"

29.01.2018 Российская газета 477 0
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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник: rg.ru

Российский танк Т-14 будет иметь самую мощную в мире серийно изготавливаемую танковую пушку высокой баллистики 2А82-1М.

Новейшая российская бронированная машина, выполненная на базе тяжелой унифицированной платформы "Армата", по огневой мощи долгие годы будет превосходить лучшие зарубежные машины. Это позволит нашим бойцам уверенно выходить победителями из самых напряженных танковых дуэлей.

Весной 2015 года во время подготовки к юбилейному Параду на Красной площади состоялась первая демонстрации перспективной техники из Нижнего Тагила. Тогда многих удивило, что установленное на "Армате" орудие не имеет привычного эжекционного устройства для удаления образующихся во время ведения огня пороховых газов. Оказалось, что проблема загазованности решена внедрением более эффективных инновационных технологий.


Танковая пушка высокой баллистики 2А82-1М.
Источник: rg.ru

Но, не только это является особенностью новой российской танковой пушки. Орудие имеет повышенный ресурс ствола и может вести огонь как существующими, так и новыми боеприпасами, которые превзойдут старые по максимальной скорости полета и бронепробиваемости.

В боекомплект "Арматы" войдут также дополнительные снаряды, предназначенные для поражения живой силы противника, и перспективные управляемые выстрелы.

Как ожидается, 2А82-1М со временем будут устанавливать и на модернизированные отечественные боевые машины.

Военные эксперты отмечают, что в настоящее время всего несколько стран способны самостоятельно разрабатывать и выпускать танковые орудия. Причем отечественные разработки занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге.


Танковая пушка высокой баллистики 2А82-1М.
Источник: rg.ru

Алексей Моисеев
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
Армата

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