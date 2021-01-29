Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Беларуси появится "Ястреб" двойного назначения

29.01.2018 Российская газета 186 0
0
Понравилась новость?
 0
Буревестник-МБ
Белорусский БЛА «Буревестник-МБ».
Источник: arms-expo.ru

Белорусские конструкторы сейчас разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат "Ястреб", сообщает Белорусского телеграфное агентство (БЕЛТА) со ссылкой на слова помощника директора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Марии Максимовой.

"Мы сейчас разрабатываем беспилотный авиационный комплекс под названием "Ястреб". Планируется создать многофункциональный комплекс, который можно будет использовать как для задач Министерства обороны, так и для гражданских целей. Например, для охраны границ, заповедников, национальных парков, контроля правопорядка, поиска пропавших людей. Будет увеличена продолжительность и дальность полета беспилотного комплекса. Масса беспилотника будет достигать 600 килограммов. Работа над этим проектом может занять два-три года", - сказала собеседник агенства.

Напомним, что на "Армии-2016" белорусские боевые беспилотники произвели настоящий фурор. Речь шла, прежде всего, о разведывательно-ударном беспилотном комплексе "Буревестник-МБ".

Этот БЛА обладает уникальным вооружением. Это два высокоточных планирующих аппарата одноразового применения. Вес каждого 26 килограммов при боевой части в 10 килограммов. Дрон-камикадзе имеет оптико-электронный и вычислительный комплекс, позволяющий наводиться на цель с точностью 1-2 метра.

Кроме того, сейчас в республике в интересах силовых и гражданских структур уже активно используется целое семейство беспилотных "птиц" собственной разработки. Это "Бусел", "Бусел М", "Бусел М50". Они способны вести видеомониторинг местности, а также подвижных объектов днем и ночью.


Дмитрий Григорьев
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы