В Беларуси появится "Ястреб" двойного назначения



Белорусский БЛА «Буревестник-МБ».

Источник: arms-expo.ru Белорусский БЛА «Буревестник-МБ».Источник: arms-expo.ru

Белорусские конструкторы сейчас разрабатывают новый беспилотный летательный аппарат "Ястреб", сообщает Белорусского телеграфное агентство (БЕЛТА) со ссылкой на слова помощника директора НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси Марии Максимовой.

"Мы сейчас разрабатываем беспилотный авиационный комплекс под названием "Ястреб". Планируется создать многофункциональный комплекс, который можно будет использовать как для задач Министерства обороны, так и для гражданских целей. Например, для охраны границ, заповедников, национальных парков, контроля правопорядка, поиска пропавших людей. Будет увеличена продолжительность и дальность полета беспилотного комплекса. Масса беспилотника будет достигать 600 килограммов. Работа над этим проектом может занять два-три года", - сказала собеседник агенства.

Напомним, что на "Армии-2016" белорусские боевые беспилотники произвели настоящий фурор. Речь шла, прежде всего, о разведывательно-ударном беспилотном комплексе "Буревестник-МБ".

Этот БЛА обладает уникальным вооружением. Это два высокоточных планирующих аппарата одноразового применения. Вес каждого 26 килограммов при боевой части в 10 килограммов. Дрон-камикадзе имеет оптико-электронный и вычислительный комплекс, позволяющий наводиться на цель с точностью 1-2 метра.

Кроме того, сейчас в республике в интересах силовых и гражданских структур уже активно используется целое семейство беспилотных "птиц" собственной разработки. Это "Бусел", "Бусел М", "Бусел М50". Они способны вести видеомониторинг местности, а также подвижных объектов днем и ночью.

Дмитрий Григорьев