Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу

29.01.2018 Российская газета 657 2
0
Понравилась новость?
 0
САУ М109А7 "Паладин"
САУ М109А7 "Паладин".
Источник: wikipedia.org

В США начались работы по созданию самоходной гаубицы, которая должна превзойти все существующие в мире артиллерийские установки данного класса. Об этом сообщают американские издания Warrior Mave и National Interest.

Новая самоходная гаубица будет создаваться на базе существующей американской САУ - М109А7 "Паладин". Она будет отличаться от предшественницы высокой скоростью передвижения и лучшей степенью защищенности.

По словам разработчиков, новая гаубица будет способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.

"Сейчас мы обладаем пушкой в 39 калибров, которая используется нашей армией с 1980-х годов. Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния", - считает генерал-майор американской армии Дэвид Бассет.

Он также отметил, что установка более мощного артиллерийского орудия невозможна без создания нового шасси для бронемашины. Американские эксперты считают, что способность поражать цели на расстоянии до 70 километров - значительный скачок возможностей для артиллерии США.

"Ранее высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды, такие как "Экскалибур", позволяли наносить удары на 30 километров. Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах, станет в один ряд с самыми современными наземными пусковыми установками тактических ракет, такими как M270 MLRS.", - считают военные аналитики.


Николай Грищенко
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M109

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3452
№1
29.01.2018 07:26
Все будет по известному сценарию, США массово  выпустят новую гаубицу, а Россия до 25 г будет продолжать войсковые испытания Коалиции направив в войска два три дивизиона....
+1
Сообщить модератору
RU
Воин3D
1463
№2
29.01.2018 09:30
Чудо эсминец они уже создали.
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
  • 29.01 07:43
  • 1
"Калашников" в марте начнет тестирование новой экипировки для военных в Арктике
другие обсуждаемые темы