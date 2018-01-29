США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
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САУ М109А7 "Паладин".
Источник: wikipedia.org
В США начались работы по созданию самоходной гаубицы, которая должна превзойти все существующие в мире артиллерийские установки данного класса. Об этом сообщают американские издания Warrior Mave и National Interest.
Новая самоходная гаубица будет создаваться на базе существующей американской САУ - М109А7 "Паладин". Она будет отличаться от предшественницы высокой скоростью передвижения и лучшей степенью защищенности.
По словам разработчиков, новая гаубица будет способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.
"Сейчас мы обладаем пушкой в 39 калибров, которая используется нашей армией с 1980-х годов. Мы ограничены в дальности стрельбы, и русские превосходят нас, так как могут стрелять на большие расстояния", - считает генерал-майор американской армии Дэвид Бассет.
Он также отметил, что установка более мощного артиллерийского орудия невозможна без создания нового шасси для бронемашины. Американские эксперты считают, что способность поражать цели на расстоянии до 70 километров - значительный скачок возможностей для артиллерии США.
"Ранее высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды, такие как "Экскалибур", позволяли наносить удары на 30 километров. Самоходная гаубица, способная поразить цели в 70-ти километрах, станет в один ряд с самыми современными наземными пусковыми установками тактических ракет, такими как M270 MLRS.", - считают военные аналитики.
Николай Грищенко
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27.01.2018
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штурм
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№1
29.01.2018 07:26
Все будет по известному сценарию, США массово выпустят новую гаубицу, а Россия до 25 г будет продолжать войсковые испытания Коалиции направив в войска два три дивизиона....
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