США захотели помериться мощью с российским "Папой всех бомб"



Massive Ordnance Air Boab (MOAB).

Источник: US Air Force / Globallookpress.com Massive Ordnance Air Boab (MOAB).Источник: US Air Force / Globallookpress.com

В США заявили о монструозном боеприпасе, обладающем впечатляющей массой и разрушительной силой, который должен поступить на вооружение. Эта авиабомба будет относиться к числу самых мощных неядерных средств поражения.

Как сообщает портал Popular Mechanics, военно-воздушные силы США намерены модернизировать свою корректируемую противобункерную авиабомбу GBU-57. Предполагается, что в обновленном виде она сможет проникать глубже в подземные сооружения и наносить им больше разрушений. Для доставки такого боеприпаса может использоваться тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit.

В публикации говорится, что GBU-57 была разработана, чтобы уничтожать бетонированные сооружения, прежде всего подземные. Бомба имеет 20,5 футов (6,25 метров) в длину, ее диаметр составляет 31,5 дюйма (80 сантиметров). GBU-57 весит 30 000 фунтов (13608 килограммов) и проникает на глубину до 200 футов (61 метр).

Как пишет Popular Mechanics, после модернизации обновленный боеприпас станет обладать еще большей проникающей способностью. Кроме того авиабомба будет снаряжена более мощным взрывчатым веществом, что позволит нанести сильный урон подземной цели. Также сообщается, что теоретически такая бомба может быть использована против подземных сооружений в Иране и Северной Корее.

В публикации отмечается, что GBU-57 - не единственная неядерная авиабомба, обладающая сокрушительной мощью. В частности, речь идет об американской фугасной авиабомбе GBU-43/B, получившей известность как Mother Of All Bombs ("Мама всех бомб").

Разумеется, автор материала не мог не упомянуть и российскую авиационная бомбу объемного взрыва, получившую в противовес американскому боеприпасу название "Папа всех бомб". И хотя сравнение противобункерной, фугасной бомбы и боеприпаса объемного взрыва некорректно, стоит отметить, что российский "папа" пока считается самой мощной неядерной авиабомбой в мире. Возможно, уступая условным американским аналогам по весу, он превосходит их по силе заряда.

Руслан Мельников