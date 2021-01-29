Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США захотели помериться мощью с российским "Папой всех бомб"

29.01.2018 Российская газета 496 0
0
Понравилась новость?
 0
MOAB
Massive Ordnance Air Boab (MOAB).
Источник: US Air Force / Globallookpress.com

В США заявили о монструозном боеприпасе, обладающем впечатляющей массой и разрушительной силой, который должен поступить на вооружение. Эта авиабомба будет относиться к числу самых мощных неядерных средств поражения.

Как сообщает портал Popular Mechanics, военно-воздушные силы США намерены модернизировать свою корректируемую противобункерную авиабомбу GBU-57. Предполагается, что в обновленном виде она сможет проникать глубже в подземные сооружения и наносить им больше разрушений. Для доставки такого боеприпаса может использоваться тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit.

В публикации говорится, что GBU-57 была разработана, чтобы уничтожать бетонированные сооружения, прежде всего подземные. Бомба имеет 20,5 футов (6,25 метров) в длину, ее диаметр составляет 31,5 дюйма (80 сантиметров). GBU-57 весит 30 000 фунтов (13608 килограммов) и проникает на глубину до 200 футов (61 метр).

Как пишет Popular Mechanics, после модернизации обновленный боеприпас станет обладать еще большей проникающей способностью. Кроме того авиабомба будет снаряжена более мощным взрывчатым веществом, что позволит нанести сильный урон подземной цели. Также сообщается, что теоретически такая бомба может быть использована против подземных сооружений в Иране и Северной Корее.

В публикации отмечается, что GBU-57 - не единственная неядерная авиабомба, обладающая сокрушительной мощью. В частности, речь идет об американской фугасной авиабомбе GBU-43/B, получившей известность как Mother Of All Bombs ("Мама всех бомб").

Разумеется, автор материала не мог не упомянуть и российскую авиационная бомбу объемного взрыва, получившую в противовес американскому боеприпасу название "Папа всех бомб". И хотя сравнение противобункерной, фугасной бомбы и боеприпаса объемного взрыва некорректно, стоит отметить, что российский "папа" пока считается самой мощной неядерной авиабомбой в мире. Возможно, уступая условным американским аналогам по весу, он превосходит их по силе заряда.


Руслан Мельников
27.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
MOAB
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
  • 29.01 07:43
  • 1
"Калашников" в марте начнет тестирование новой экипировки для военных в Арктике
другие обсуждаемые темы