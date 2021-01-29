Сверхделовой бомбардировщик



Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018.Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

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Как выяснил “Ъ”, гражданский сверхзвуковой самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать который призвал Владимир Путин, может в итоге оказаться штучным бизнес-джетом для арабских шейхов стоимостью до €150 млн. Миллионеры пытались заказать такие самолеты у России с 2000-х годов, говорят источники “Ъ” в авиапроме. Но переделывать в Ту-160 придется очень многое, вплоть до крыльев — по соображениям не только инженерии, но и секретности, а до сих пор даже и без этой нагрузки ни один проект коммерческого сверхзвукового самолета не выжил по экономическим причинам.

Идею создать пассажирскую версию стратегического ракетоносца Ту-160 Владимир Путин высказал при посещении Казанского авиационного завода (КАЗ, филиал входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) ПАО "Туполев"; см. также стр. 3). Президент ОАК Юрий Слюсарь подтвердил “Ъ”, что в числе перспективных проектов есть и разработка сверхзвукового пассажирского самолета: "Там могут применяться наработки и технологии, использующиеся при создании Ту-160". "Главное, что в Казани освоено производство балок центроплана, есть мощное КБ,— заявил “Ъ” вице-премьер Дмитрий Рогозин.— Решения, используемые при разработке и военной, и гражданской версии Ту-160, позволят повысить рентабельность производства, поскольку будет увеличена серийность".

Предполагаемое изображение самолета Ту-160СК. Источник: testpilot.ru

По словам топ-менеджера одного из предприятий авиапрома, интерес к переделыванию "стратегов" (как Ту-160, так и Ту-22) в гражданские самолеты возникал у иностранных заказчиков с середины 2000-х годов, но до конкретики дело ни разу не доходило. Основная причина была в том, что производство этих самолетов было развернуто еще в СССР, после его распада авиапром занимался лишь поддержанием летной годности и модернизацией машин. Военные же списывать пригодный для эксплуатации борт, являющийся одним из компонентов "ядерной триады", не хотели.

Ситуация изменилась после 2015 года, когда было принято решение возродить на КАЗе выпуск Ту-160. С того момента в ОАК и "Рособоронэкспорт" поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей: в их числе заместитель главы "Туполева" Валерий Солозобов называл арабского шейха, миллионера из Австралии и "далеко не бедного жителя Греции". Правда, в ноябре 2017 года он уточнял, что эти просьбы не удовлетворяются. "Сделать из Ту-160 пассажирский самолет — очень дорогое удовольствие, гораздо дешевле заново сделать такой самолет безо всякого Ту-160",— отмечал господин Солозобов.

Гражданский и военный Ту-160 разительно отличаются друг от друга, поэтому неверно говорить о "прямом копировании самолета", поясняет собеседник “Ъ” в авиапроме: будет снято все вооружение и убран бомболюк, частично изменится авионика и система управления, вероятно, поменяется крыло. Иными словами, в руки иностранного заказчика не должен уйти ни один из компонентов, которые подпадают под секретность.

Вместе с тем, по данным “Ъ”, гражданский Ту-160 будет оснащаться двигателями НК-32-02 (производства самарского АО "Кузнецов"), которые позволяют развить тягу до 25 тонн в режиме форсажа. Они же встанут на перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА) и на глубоко модернизированную версию стратегического ракетоносца Ту-160М2. Контракт на десять таких машин общей стоимостью 160 млрд руб. был подписан в четверг в Казани Минобороны с ОАК. Заказ, по словам президента РФ, обеспечит полную загрузку завода до 2027 года.

В любом случае гражданский Ту-160 не будет приоритетом для КАЗа, убежден источник “Ъ” в отрасли. Он допускает, что в зависимости от компоновки самолет обойдется заказчику примерно в €140–150 млн.

Но истории сверхзвуковых Ту-144 и Concorde показали, что расходы на топливо и обслуживание перекрывают скоростные достоинства, убежден топ-менеджер. "Всего несколько компаний в мире могут себе позволить содержать и, что важнее, постоянно эксплуатировать хотя бы пару таких самолетов,— считает он.— Речь скорее пойдет о частном лице или даже группе лиц из дружественных стран, у которых в жизни уже все есть и которые за ценой не постоят".

Идея создания сверхзвукового бизнес-джета здравая, но реализовать ее можно только там, где под эту машину есть рынок, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: "А рынков всего два: либо рейс от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, чтобы в короткие сроки добраться до побережья, либо Абу-Даби—Париж, чтобы арабские шейхи смогли поскорее прилететь на зачистку всей Galeries Lafayette". Военные рассчитывают, что основной задачей для КАЗа станет концентрация усилий на выполнении контракта на Ту-160М2 (Минобороны планирует обновить парк стратегической авиации примерно 50 такими машинами) и развертывание работ по ПАК ДА, первый образец которого должен подняться в воздух в 2023–2024 годах.

Но Дмитрий Рогозин заверил “Ъ”, что "производственные мощности КАЗа с учетом создания новых цехов под ПАК ДА вполне позволяют создавать и пассажирский вариант Ту-160, не отвлекаясь от заказа Минобороны". Вице-премьер подтвердил, что пассажирская версия сверхзвукового самолета не будет выпускаться массово. "Но в России и за рубежом есть богатые и сверхзанятые люди, которые готовы ради экономии своего времени платить большие деньги",— пояснил господин Рогозин. Поэтому, считает он, потребность в сверхзвуковом дальнемагистральном бизнес-самолете, "конечно, есть".

Иван Сафронов