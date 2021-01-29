Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подписан контракт на первые десять модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2

29.01.2018 bmpd.livejournal.com 199 0
0
Понравилась новость?
 +3

Как сообщается, 25 января 2018 года Министерство обороны России и ПАО "Туполев" заключили контракт на поставку первых десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Стоимость контракта составляет, по известным данным, 160 млрд рублей, контракт рассчитан до 2027 года. Церемония подписания прошла на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова ПАО "Туполев" в присутствии Президента России Владимира Путина. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Юрий Борисов и глава АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018 (с) ПАО "Туполев"

Как ранее заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, всего Министерство обороны планирует приобрести 50 самолетов Ту-160М2 к 2035 году. Таким образом, общая стоимость программы с учетом НИОКР и расходов на обновление производственных мощностей (эта статья составляет 37 млрд рублей) может составить более 900 млрд рублей. Начало поставок серийных самолетов Ту-160М2 постройки Казанского авиационного завода (КАЗ) запланировано на 2023 год.

Президент России Владимир Путин в Казани присутствовал также на демонстрационном полете нового модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160, завершенного строительством на КАЗ в 2017 году из советского задела. Как уже сообщалось, этот борт с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") совершил первый полет в конце декабря 2017 года. .

Президент России Владимир Путин на церемонии подписания Министерством обороны России и ПАО "Туполев" контракта на поставку первых десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Казань, 25.01.2018 (с) АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018 (с) Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Видео (с) RT:
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Слюсарь Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы