Подписан контракт на первые десять модернизированных бомбардировщиков Ту-160М2

Как сообщается, 25 января 2018 года Министерство обороны России и ПАО "Туполев" заключили контракт на поставку первых десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Стоимость контракта составляет, по известным данным, 160 млрд рублей, контракт рассчитан до 2027 года. Церемония подписания прошла на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова ПАО "Туполев" в присутствии Президента России Владимира Путина. Подписи под документом поставили заместитель министра обороны России Юрий Борисов и глава АО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018 (с) ПАО "Туполев"

Как ранее заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, всего Министерство обороны планирует приобрести 50 самолетов Ту-160М2 к 2035 году. Таким образом, общая стоимость программы с учетом НИОКР и расходов на обновление производственных мощностей (эта статья составляет 37 млрд рублей) может составить более 900 млрд рублей. Начало поставок серийных самолетов Ту-160М2 постройки Казанского авиационного завода (КАЗ) запланировано на 2023 год.

Президент России Владимир Путин в Казани присутствовал также на демонстрационном полете нового модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160, завершенного строительством на КАЗ в 2017 году из советского задела. Как уже сообщалось, этот борт с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") совершил первый полет в конце декабря 2017 года. .

Президент России Владимир Путин на церемонии подписания Министерством обороны России и ПАО "Туполев" контракта на поставку первых десяти модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 новой постройки. Казань, 25.01.2018 (с) АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Демонстрационный полет приступившего к летным испытаниям образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160 с серийным номером 08-04 (собственное название "Петр Дейнекин") на аэродроме Казанского авиационного завода имени П.С. Горбунова ПАО "Туполев". Казань, 25.01.2018 (с) Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

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