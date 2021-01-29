Британские военные готовятся к атаке со стороны России



Военнослужащий ВС Великобритании.

Источник: Reuters Военнослужащий ВС Великобритании.Источник: Reuters

Они подозревают Москву в планировании "враждебных действий"

По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Россия планирует совершить атаку, которая нанесла бы ущерб британской инфраструктуре и привела к "тысячам и тысячам жертв". Ранее о том, что Россия может начать некие "враждебные действия", сообщил глава Генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер. Подобные заявления звучат на фоне требований военных к правительству страны увеличить расходы на оборонную сферу.

В интервью газете Telegraph глава британского военного ведомства Гэвин Уильямсон рассказал: Москва изучает систему критической инфраструктуры Великобритания и то, как она соединена с европейскими континентальными источниками питания. Как отмечается в материале газеты, в стране есть четыре подводные соединительные линии электропередачи и три подводных газопровода, обеспечивающих энергией 3 млн домов.

Цель исследовательской деятельности Москвы, по словам министра,— возможная атака, которая спровоцирует "панику и хаос" и в результате приведет к "тысячам и тысячам" жертв среди британского населения. Как отметил господин Уильямсон, Москва намерена прибегнуть к методам, которые "любая другая страна посчитала бы абсолютно неприемлемыми". "Это реальная угроза, которая, как я считаю, стоит перед нашей страной сейчас",— отметил глава военного ведомства.

Гэвин Уильямсон. Источник: Hannah McKay, Reuters

Гэвин Уильямсон не первый британский высокопоставленный военный, предупреждающий о "российской угрозе". В понедельник с речью на эту тему в Королевском институте вооруженных сил выступил глава Генштаба страны Николас Картер. В частности, он назвал Россию "наиболее комплексной и эффективной государственной угрозой Великобритании со времен окончания холодной войны", а также предупредил о возможности "враждебных действий" со стороны Москвы, направленных на критически значимую инфраструктуру в Европе и на подрыв доверия к НАТО. При этом генерал Картер отметил, что тактику Москвы предсказать непросто: она может задействовать "и "маленьких зеленых человечков", и большие зеленые танки, и огромные зеленые ракеты".

Генерал дал свой рецепт противодействия Москве: "Россия признает силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах, чтобы они обладали достаточной силой, чтобы противостоять РФ.

Мы должны снизить уровень энергетической зависимости от России, мы должны рассказать российскому населению, что на самом деле происходит.

Мы должны защищать свои критически важные технические средства, например, в сфере кибербезопасности, и мы должны идентифицировать собственные слабые места, которые РФ использует для зловредного влияния и дезинформации, и уменьшить их количество". Слабые стороны, по словам Ника Картера, необходимо выявить и у самой России, чтобы потом "действовать ассиметрично".

"Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков считает, что господин Уильямсон "в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного".

"Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойна отражения в детских комиксах или сериале "Монти Пайтон: летающий цирк"",— пошутил господин Конашенков. "Ищите наши "слабые стороны" в Лондоне — они уже давно перебрались к вам",— прокомментировал на своей странице в Facebook заявление британского политика вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Российские политики расценили заявления британцев как доказательство готовности к продолжению конфронтации. "Целей (заявления.— “Ъ”) несколько: дискредитация России в мире, попытка настроить против нас наших союзников, ухудшить наши отношения с соседями по СНГ и обострить конфронтацию с Западом. Но помимо этого им важно развязать себе руки "на всякий случай". Всегда есть дежурный повод для введения новых санкций, для притеснения наших официальных лиц, политиков, дипломатов, журналистов, общественных деятелей",— заявил, в частности, "РИА Новости" глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

А в посольстве России в Великобритании обратили внимание на возможную финансовую подоплеку подобных заявлений. "Вызывает сожаление, что Россию представляют в качестве врага для того, чтобы оправдать более высокий оборонный бюджет",— говорилось в сообщении диппредставительства. Сейчас британское военное ведомство добивается увеличения инвестиций в свою деятельность (как заявил в той же речи Николас Картер, чтобы "продолжать держаться на уровне своих противников").

По словам бывшего министра обороны Майкла Фэллона, речь должна идти об увеличении военного бюджета как минимум на £1 млрд (около $1,4 млрд).

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2016 году военные расходы России составили $69,2 млрд, а Великобритании — $48,25 млрд.

Павел Тарасенко