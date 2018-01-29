Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"

Как сообщается в пресс-релизе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" от 25 января 2018 года, входящее в состав корпорации АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород) с рабочим визитом посетил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарёв. Он осмотрел введенный в эксплуатацию производственный корпус и перспективные образцы военной техники.

В числе указанных перспективных образцов военной техники на фотографии с пресс-релиза можно увидеть опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой, осуществляемой при головной роли ЦНИИ "Буревестник".

Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в цеху АО "ЦНИИ "Буревестник". Нижний Новгород, январь 2018 года (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Напомним, что материалы боевой машине 2С38 были представлены в августе 2017 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации. В материалах сообщалось, что данное изделие создается в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО", которая подразумевает появление в войсках перспективного 57-мм мобильного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей.

Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летальных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Основные характеристики:

Максимальная дальность поражения - 6 км.

Максимальная высота поражения - 4,5 км.

Темп стрельбы - 120 выстрелов в минуту.

Полный боекомплект - 148 выстрелов.

Угол наведения по вертикали - 5 град/ +75 град.

Угол наведения по горизонтали - 360 град.

Максимальная скорость поражаемых целей - 500 м/c

Расчет - 3 чел.

Боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, разработки минского ОАО "Пеленг". Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор. Дальность обнаружения через один из телевизионных каналов малого беспилотного летательного аппарата типа Bird Eye 400 в обзорном режиме заявлена в 700 м, в режиме узкого поля зрения - 4900 м. Штурмовик А-10 обнаруживается в первом режиме уже на дальности в 6400 м, а во втором - в 12 300 м. Тепловизионный канал позволяет обнаруживать цели размером 2,3 х 2,3 м с вероятностью 80% на дальности в 10 000 м и распознавать их на дистанции в 4 000 м.