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Подписан договор на поставку двигателей ПД-14 для опытных образцов самолета МС-21

29.01.2018 bmpd.livejournal.com 292 0
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Как сообщило 26 января 2018 года АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) подписало с ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) договор на поставку двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21.

Двигатель ПД-14 (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

ПД-14 - базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. В проекте головным разработчиком выступает "ОДК-Авиадвигатель", а главным изготовителем назначено "ОДК-Пермские моторы".

Как сообщили в пресс-службе ОДК, поставки нового двигателя начнутся в конце 2018 года. К этому времени ПД-14 должен получить сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Начало летных испытаний самолета МС-21 с двигательными установками ПД-14 запланировано на 2019 год. Их завершение и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 году.

"Подписание контракта с Корпорацией "Иркут" - это конкретный шаг к тому, что наши двигатели поднимут в небо новейший российский лайнер. Завод готов обеспечить поставку ПД-14 в установленные сроки", - заявил управляющий директор АО "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов.

Напомним, что в декабре прошлого года ОДК начала в ЛИИ им. М.М. Громова в подмосковном Жуковском третий этап летных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Он проводится с участием представителей сертифицирующих органов и должен официально подтвердить итоги первых двух этапов. Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.
27.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76ЛЛ
ПД-14
Компании
ИРКУТ НПК
ЛИИ им. Громова
ОАК
ОДК УК
Пермские моторы
Проекты
МС-21

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