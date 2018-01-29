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В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией

29.01.2018 Lenta.ru 505 3
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Эштон Картер
Эштон Картер.
Источник: © EPA/ANDY RAIN

Бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что считает войну с Россией весьма вероятным сценарием и призвал Пентагон разработать на этот случай детальный план. Видео с выступлением опубликовано на YouTube.



"Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению "зеленых человечков", к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО", — заявил Картер.

Картер согласился с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсом, который в четверг, 25 января, заявил, что Россия готовит детальный план по разрушению британской инфраструктуры.

По мнению Эштона Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.
27.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
hroft
34
№1
29.01.2018 03:07
Пентагону нужно придумать план,а по-моему Пентагону и лично Картеру нужно как можно меньше этот план употреблять
0
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IS
forumow
4275
№2
29.01.2018 10:26
Он лучше бы сказал - зачем Россия туда может вторгуться... "Ослик - может быть дело в тебе...?"(c)
0
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RU
kladbische
31
№3
29.01.2018 10:54
Он бы лучше предложил разработать план помощи Прибалтийским государствам. Шпроты стал бы кушать, ввёл бы их в рацион солдат НАТО и.т.д.
А то эти страны скоро сами начнут кричать - Путин введи войска, захвати нас!
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