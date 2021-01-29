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Итальянская компания заинтересована в продвижении на мировой рынок Бе-200ЧС

29.01.2018 ЦАМТО 288 0
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Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия для МЧС России Бе-200ЧС.
Источник: http://militaryrussia.ru/

ЦАМТО, 26 января. ТАНТК им. Г.М.Бериева 17-19 января посетили итальянские специалисты – президент компании Global Aviation Consulting Ltd. Джузеппе Спадаччини, вице-президент компании Алессандро Де Роза, а также пилот Джордано Сенеси.

Директор по внешнеэкономическим связям и коммерческой деятельности ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" М.Гончаров ознакомил гостей с авиационной техникой, разрабатываемой и производимой ТАНТК им. Г.М.Бериева, а также с основными этапами ее производства.

По результатам переговоров генеральный директор – генеральный конструктор ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" Ю.Грудинин подписал с итальянской компанией Global Aviation Consulting Ltd. меморандум о взаимопонимании по вопросу использования самолетов-амфибий Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров в Средиземноморском регионе.

Помимо этого, компания Global Aviation Consulting Ltd. намерена оказывать содействие в продвижении самолета-амфибии Бе-200ЧС на европейский рынок и в США.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
26.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева

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