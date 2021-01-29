Итальянская компания заинтересована в продвижении на мировой рынок Бе-200ЧС
|
|
Многоцелевой самолет-амфибия для МЧС России Бе-200ЧС.
Источник: http://militaryrussia.ru/
ЦАМТО, 26 января. ТАНТК им. Г.М.Бериева 17-19 января посетили итальянские специалисты – президент компании Global Aviation Consulting Ltd. Джузеппе Спадаччини, вице-президент компании Алессандро Де Роза, а также пилот Джордано Сенеси.
Директор по внешнеэкономическим связям и коммерческой деятельности ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" М.Гончаров ознакомил гостей с авиационной техникой, разрабатываемой и производимой ТАНТК им. Г.М.Бериева, а также с основными этапами ее производства.
По результатам переговоров генеральный директор – генеральный конструктор ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" Ю.Грудинин подписал с итальянской компанией Global Aviation Consulting Ltd. меморандум о взаимопонимании по вопросу использования самолетов-амфибий Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров в Средиземноморском регионе.
Помимо этого, компания Global Aviation Consulting Ltd. намерена оказывать содействие в продвижении самолета-амфибии Бе-200ЧС на европейский рынок и в США.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
|
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.12.2017 ТАНТК им. Г.М. Бериева передало МЧС очередной серийный самолет Бе-200ЧС
29.11.2017 Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"
29.11.2017 Совершил первый полет третий Бе-200ЧС таганрогской сборки
09.10.2017 Юрий Борисов и Юрий Слюсарь проверили ход выполнения работ в рамках ГОЗ на ТАНТК им. Г.М. Бериева
27.07.2017 Берут все, что тушит
27.07.2017 МЧС России планирует закупить новую партию гидросамолетов Бе-200ЧС
06.07.2017 Совершил первый полет второй Бе-200ЧС таганрогской сборки
21.03.2017 ТАНТК им.Бериева в 2016г. увеличил объем производства на 30%