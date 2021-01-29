ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков



Дозаправка двух Mirage 2000 от Ил-78МКИ ВВС Индии.

Источник: www.airliners.net Дозаправка двух Mirage 2000 от Ил-78МКИ ВВС Индии.Источник: www.airliners.net

ЦАМТО, 26 января. Военно-воздушные силы Индии в очередной раз начали процедуру закупки шести самолетов-заправщиков. Это третья попытка за последние семь лет по приобретению самолетов данного типа.

Как сообщает India Times, 25 января был выпущен запрос об информации (RFI), предусматривающий закупку шести самолетов-заправщиков с соответствующим оборудованием, удовлетворяющим требованиям ВВС Индии.

С 2007 года МО Индии дважды на завершающей стадии аннулировала результаты тендеров на поставку многоцелевых транспортов-заправщиков.

Как сообщал ЦАМТО, МО Индии выпустило первый запрос о предложениях на поставку шести многоцелевых самолетов-заправщиков MRTT в 2006 году. В тендере приняли участие компании Boeing с самолетом на базе "Боинг-767", Airbus Military с А-330 и ОАК с Ил-78МД-90. ВВС Индии выбрали победителем A-330 MRTT компании "Эрбас Милитэри", однако Министерство финансов отказалось одобрить заключение контракта, поскольку стоимость самолетов была выше, чем у Ил-78МД-90.

Тендер был возобновлен в 2010 году. Предпочтительным поставщиком по результатам оценки предложений претендентов в конце 2012 года вновь была выбрана Airbus Military. Причиной отказа от покупки вновь была названа высокая стоимость A-330 MRTT.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят шесть приобретенных в 2003-2004 гг. в России самолетов-заправщиков Ил-78, которые могут нести 75 т топлива и обеспечивают возможность заправки в воздухе состоящих на вооружении самолетов "Мираж-2000", "Ягуар" и Су-30МКИ. По информации источников в МО Индии, в настоящее время часть Ил-78, размещенных в Агре, непригодны к полетам из-за проблем с поставкой запчастей из России. По данным India Times, в 2018-1919 гг. планируется модернизация данных самолетов, включающая ремонт двигателей и замену части авионики.

По имеющейся информации, в рамках нового тендера Boeing планирует предложить ВВС Индии KC-46A "Пегасус". Компания уже добилась успеха на индийском рынке, заключив контракты на поставку самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3", морских патрульных самолетов P-8I "Нептун", ударных вертолетов AH -64E "Апач" и транспортных вертолетов CH-47F "Чинук". Предполагается, что "Ильюшин" и Airbus Military также примут участие в новом конкурсе. Кроме того, в прошлом году компания Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) объявила о намерении предложить ВВС Индии многоцелевой транспорт-заправщик на базе коммерческого самолета "Боинг-767-300ER".