Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков

29.01.2018 ЦАМТО 192 0
0
Понравилась новость?
 0
Ил-78МКИ
Дозаправка двух Mirage 2000 от Ил-78МКИ ВВС Индии.
Источник: www.airliners.net

ЦАМТО, 26 января. Военно-воздушные силы Индии в очередной раз начали процедуру закупки шести самолетов-заправщиков. Это третья попытка за последние семь лет по приобретению самолетов данного типа.

Как сообщает India Times, 25 января был выпущен запрос об информации (RFI), предусматривающий закупку шести самолетов-заправщиков с соответствующим оборудованием, удовлетворяющим требованиям ВВС Индии.

С 2007 года МО Индии дважды на завершающей стадии аннулировала результаты тендеров на поставку многоцелевых транспортов-заправщиков.

Как сообщал ЦАМТО, МО Индии выпустило первый запрос о предложениях на поставку шести многоцелевых самолетов-заправщиков MRTT в 2006 году. В тендере приняли участие компании Boeing с самолетом на базе "Боинг-767", Airbus Military с А-330 и ОАК с Ил-78МД-90. ВВС Индии выбрали победителем A-330 MRTT компании "Эрбас Милитэри", однако Министерство финансов отказалось одобрить заключение контракта, поскольку стоимость самолетов была выше, чем у Ил-78МД-90.

Тендер был возобновлен в 2010 году. Предпочтительным поставщиком по результатам оценки предложений претендентов в конце 2012 года вновь была выбрана Airbus Military. Причиной отказа от покупки вновь была названа высокая стоимость A-330 MRTT.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии состоят шесть приобретенных в 2003-2004 гг. в России самолетов-заправщиков Ил-78, которые могут нести 75 т топлива и обеспечивают возможность заправки в воздухе состоящих на вооружении самолетов "Мираж-2000", "Ягуар" и Су-30МКИ. По информации источников в МО Индии, в настоящее время часть Ил-78, размещенных в Агре, непригодны к полетам из-за проблем с поставкой запчастей из России. По данным India Times, в 2018-1919 гг. планируется модернизация данных самолетов, включающая ремонт двигателей и замену части авионики.

По имеющейся информации, в рамках нового тендера Boeing планирует предложить ВВС Индии KC-46A "Пегасус". Компания уже добилась успеха на индийском рынке, заключив контракты на поставку самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3", морских патрульных самолетов P-8I "Нептун", ударных вертолетов AH -64E "Апач" и транспортных вертолетов CH-47F "Чинук". Предполагается, что "Ильюшин" и Airbus Military также примут участие в новом конкурсе. Кроме того, в прошлом году компания Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) объявила о намерении предложить ВВС Индии многоцелевой транспорт-заправщик на базе коммерческого самолета "Боинг-767-300ER".
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
AH-64
C-17
CH-47 "Чинук"
Mirage-2000
P-8 Poseidon
Ил-78
КС-46
Су-30
Су-30МК
Компании
Airbus
Boeing
IAI
ОАК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы