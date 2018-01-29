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"Калашников" в марте начнет тестирование новой экипировки для военных в Арктике

29.01.2018 ТАСС 395 1
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Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ
Тренировка курсантов Арктического подразделения ДВВКУ.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Тестирование пройдет в рамках экспедиции, которая стартует в поселке Тазовский в ЯНАО и завершится в поселке Диксон Красноярского края

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) протестирует на севере РФ прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны России. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" в рамках проекта "Северный десант" протестирует прототипы экипировки, предназначенные для арктической группы войск и специальных подразделений Минобороны РФ. Экспедиция возьмет начало в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа, а завершится в поселке Диксон Красноярского края. Старт намечен на март 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью экспедиции является создание и уточнение карт этих мест, разведка и прокладка зимников, испытание нового оборудования и техники в условиях Крайнего Севера, а также целый ряд исследований и задач в интересах министерства обороны РФ.

"Эксперты-разработчики концерна "Калашников", участвующие в экспедиции, проведут практическую апробацию новых прототипов боевой экипировки и снаряжения в арктических широтах. Создание и тестирование подобной экипировки необходимо для повышения качества оснащения подразделений, выполняющих задачи в Арктике", - отметили в концерне.

Команда "Северного десанта" будет тестировать современные отечественные и международные спутниковые системы навигации и связи ГЛОНАСС/GPS, отмечая на карте места, наиболее подходящие для массовой высадки десанта, а также площадки приземления, минимально покрытые ледяными торосами.

"Северный десант" - это частный научно-исследовательский проект, созданный группой единомышленников во главе с Александром Петерманом и направленный на развитие Арктики.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
ГЛОНАСС

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3452
№1
29.01.2018 07:43
Учитывая слабо развитую транспортную инфраструктуру Заполярья для  обеспечения его безопасности от Мурманска до Чукотки требуется сформировать  5-7 крупных баз  где будут размещаться:
1. Полярная бригада
2. Батальон радиотехнический и дивизион/ полк ПВО
3.Эскадрильи морской авиации и ВКС
4. База хранения тяжёлой военной техники для  того чтобы иметь возможность оперативного наращивания сил подвозя лишь войска с лёгким вооружением, а танки, артиллерия, РСЗО и пр. находятся на складах в боевой готовности.
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