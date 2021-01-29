Минобороны РФ: фобии Британии о российской угрозе достойны постановки "Монти Пайтона"
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Солдаты британской армии.
Источник: thetimes.co.uk
В российском военном ведомстве связали заявление главы минобороны королевства с борьбой за деньги на бюджет
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минобороны РФ назвало заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о разработке Россией планов по уничтожению жизненно важной британской инфраструктуры попыткой привлечь внимание к собственной персоне и заработать политические очки.
"Руководитель британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале "Летающий цирк Монти Пайтона", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, "вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена".
"Удивляет другое, - продолжил представитель Минобороны. - Если подобные заявления являются попыткой Уильямсона привлечь внимание к собственной персоне, то он далеко не первый в кресле министра обороны, кто пытается заработать политические висты на окошмаривании британцев российской угрозой".
Конашенков добавил, что если "такие глупости" Уильямсону докладывает британский Генштаб, то военным необходимо задуматься не об увеличении оборонного бюджета, а о переаттестации королевских штабистов "с упором на медкомиссию" .
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26.01.2018
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