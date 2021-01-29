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Морпехи Северного флота провели стрельбы из гранатометов и вооружения БТР

29.01.2018 ТАСС 184 0
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РПГ-7
Военнослужащий во время стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 на полигоне Бамбурово.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Учения прошли при низких температурах, сильном ветре и метели

МУРМАНСК, 26 января. /ТАСС/. Морские пехотинцы отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады Северного флота на одном из полигонов Мурманской области провели учения со стрельбами. Как сообщили в пятницу в пресс-службе флота, учения прошли в сложных климатических метеоусловиях Арктики, при низких температурах, сильном ветре и метели.

"Военнослужащие батальона морской пехоты, отрабатывая скрытное перемещение, оборудование и маскировку огневых позиций, выполнили стрельбы из таких видов стрелкового оружия, как автомат АК-74, автоматический гранатомет станковый АГС-17 и ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и из вооружения бронетранспортеров БТР-82А по различным видам мишеней, в том числе по движущимся", - сказали на флоте.

Особенностью проведения стрельб морских пехотинцев в данных условиях также являлась недостаточная видимость, при которой стрелок должен максимально быстро захватить цель и вести корректировку огня. Также на учениях личный состав десантно-штурмовых подразделений прошел полосу препятствий, в ходе которой моделировались условия максимально приближенные к боевым действиям, для чего использовались различные имитационные боеприпасы.

Инженерно-саперные подразделения отработали оборудование позиций, минирование и подрыв различных объектов условного противника, оборудование проходов в минно-взрывных заграждений.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
АГС-17
АК-74 "Калашников"
БТР-82
БТР-82А
РПГ-7
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ

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