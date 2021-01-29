"Век" авианосцев может скоро пройти, считает эксперт



Бразильский авианосец. Архивное фото.

Источник: © Фото : Rob Schleiffert Бразильский авианосец. Архивное фото.Источник: © Фото : Rob Schleiffert

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Появление в будущем подводных ракетных комплексов, способных наносить удары с расстояния до 3000 километров, может привести к тому, что авианосцы в их сегодняшнем представлении потеряют актуальность и будут исключены из составов военно-морских флотов разных стран, сообщил в пятницу научный сотрудник НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ Военно-морской академии Олег Шнурков.

Сегодня авианосцы достаточно уязвимы перед ракетами противника, поэтому вокруг них формируются авианосно-ударные группы (АУГ) из кораблей и подводных лодок, прикрывающих "плавучие аэродромы".

"Если появляется разведывательно-ударный комплекс, способный работать на 2000-3000 километров, то появляется огромный вопрос о боевой устойчивости… Придется многократно усиливать охранение, и уменьшить количество АУГ где-то до трех-четырех. В том виде, в котором существуют авианосцы, сегодня, возможно, проживут недолго, при условии, конечно, появления разведывательно-ударных комплексов с дальностью стрельбы, о которой я говорил", - сказал он.

Сегодня в составе ВМС США 11 авианосцев. В составе ВМФ России - один.