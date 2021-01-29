В ЦАМТО объяснили, зачем Мьянма покупает российское вооружение
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Российский самолет Су-30. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Истребители Су-30, которые Мьянма закупит у России, нужны этой стране для защиты от внешних угроз, а не подавления живущих на ее территории меньшинств, подобные обвинения США - очередной пример недобросовестной конкуренции Вашингтона в сфере военно-технического сотрудничества, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Ранее госдепартамент США заявил, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме, где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа.
"Что касается Мьянмы - с этой страной у нас очень хороший опыт ВТС. Сегодня в этой стране эксплуатируются российские истребители МиГ-29, а в обозримом будущем Нейпьидо получит и Су-30. Понятно, что это оружие используется исключительно для обеспечения безопасности государства от внешних угроз и источников военно-политического давления", - сказал собеседник агентства.
В ЦАМТО отметили, что любые поставки российского оружия за рубеж вызывают "беспокойство" в Вашингтоне вне зависимости от региона, объема и номенклатуры поставок.
"Это - политика, которая заключается в создании максимальных препятствий российскому военному экспорту, используя явные или надуманные предлоги. Мы рассматриваем это заявление как очередное проявление политики недобросовестной конкуренции по отношению к российскому ОПК", - подчеркнул эксперт.
Как сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин, Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой. По его словам, Су-30, который "на практике доказал боевые качества самолета мирового класса", должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.
Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.
Рохинджа (рохинья) - этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX - начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако его эскалация до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
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26.01.2018
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