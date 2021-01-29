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Израильские танки станут неубиваемыми

29.01.2018 Lenta.ru 281 0
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Танк Меркава Марк IV
Солдаты ЦАХАЛ на танке Меркава Марк IV.
Источник: AP

Весь передовой танковый парк Армии обороны Израиля в течение ближайших трех лет будет оснащен комплексами активной защиты "Меиль Руах". Об этом в интервью Jane's рассказал Ифтах Клейнман, руководитель отдела систем защиты наземной техники компании "Рафаэль". Краткое изложение беседы приводит в своем блоге пользователь Олег Грановский, освещающий новости израильской армии.

Сообщается, что систему "Меиль Руах" получат в том числе танки "Меркава-3", которыми, в частности, укомплектована одна из регулярных бронетанковых бригад "Барак".

По словам Клейнмана, данный комплекс, выбранный американскими военными для своих танков "Абрамс", тестировался в США. Испытания проходили при температурах от минус 25 до плюс 50 градусов по Цельсию, машины обстреливались самыми современными типами противотанковых средств в различных ситуациях. Всего было проведено 48 обстрелов техники с "Меиль Руах" и ни в одном случае система не была пробита.

Отмечается, что уровень безопасности работы с комплексом очень высокий. Он был испытан не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях.

Активная защита представляет собой систему, расположенную на летательном аппарате, танке или иной бронемашине, которая ставит помехи при обнаружении приближающегося противотанкового боеприпаса (например, управляемая ракета). Подобные комплексы способны уничтожать атакующие боеприпасы или сильно ослаблять их действие. Применение таких систем значительно повышает живучесть танков.
26.01.2018
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Страны
Израиль
США
Продукция
M1 Abrams
Merkava

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