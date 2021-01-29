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Минтруд предложил для проходящих альтернативную службу 114 профессий

29.01.2018 РИА Новости 226 0
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Столяр. Архивное фото
Столяр. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Минтруд предлагает гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, перечень из 114 видов профессий, работ и должностей, которые они могут занимать, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"На основании вышеуказанных предложений Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы… в перечни включено 114 видов работ, профессий, должностей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В 2017 году в перечень было включено 104 вида работ, профессий и должностей. В соответствии с потребностями экономики, из списка убрали ряд профессий и добавили новые специальности, в том числе курьер, обработчик эмалированный изделий, судовой повар, садовник, ветеринарный санитар, столяр по изготовлению декораций, транспортировщик, уборщик мусоропроводов, установщик декораций, администратор, воспитатель, концертмейстер, смотритель, учитель и другие.
26.01.2018
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Россия

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