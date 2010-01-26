КумАПП поставит на экспорт 7 вертолетов Ка-32А11BC в 2018 году



Транспортный вертолет Ка-32А11ВС.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Транспортный вертолет Ка-32А11ВС.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2018 году поставит иностранным заказчикам 7 многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).

В конце декабря прошлого года холдинг осуществил поставку двух вертолетов Ка-32А11ВС в Китай для Пожарного управления общественной безопасности г. Циндао, а в этом году китайской компании United Helicopters будут переданы еще две машины.

В настоящее время на заводе уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года. Кроме того, в 2018 году еще два таких вертолета будут поставлены в страны Юго-Восточной Азии.

"Ка-32А11BC – это один из лучших вертолетов для пожаротушения, он пользуется заслуженным доверием эксплуатантов по всему миру благодаря своим непревзойденным летно-техническим характеристикам и простоте в обслуживании. Приятно отметить, что к традиционным операторам этой машины сегодня присоединяются и новые партнеры. Уверен, что первый опыт использования Ка-32А11BC в этих странах окажется успешным и станет основой для дальнейших поставок", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.