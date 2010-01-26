Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

КумАПП поставит на экспорт 7 вертолетов Ка-32А11BC в 2018 году

26.01.2018 АО «Вертолеты России» 140 0
0
Понравилась новость?
 0
Ка-32А11ВС
Транспортный вертолет Ка-32А11ВС.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2018 году поставит иностранным заказчикам 7 многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC, производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП).


В конце декабря прошлого года холдинг осуществил поставку двух вертолетов Ка-32А11ВС в Китай для Пожарного управления общественной безопасности г. Циндао, а в этом году китайской компании United Helicopters будут переданы еще две машины.


В настоящее время на заводе уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года. Кроме того, в 2018 году еще два таких вертолета будут поставлены в страны Юго-Восточной Азии.


"Ка-32А11BC – это один из лучших вертолетов для пожаротушения, он пользуется заслуженным доверием эксплуатантов по всему миру благодаря своим непревзойденным летно-техническим характеристикам и простоте в обслуживании. Приятно отметить, что к традиционным операторам этой машины сегодня присоединяются и новые партнеры. Уверен, что первый опыт использования Ка-32А11BC в этих странах окажется успешным и станет основой для дальнейших поставок", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, трелевки леса, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.


Вертолет как нельзя лучше подходит для спасения людей, тушения лесных пожаров и борьбы с огнем в высотных зданиях. В течение многих лет вертолет с успехом применяется в борьбе с природными и техногенными пожарами в разных точках мира. Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Испания
Канада
Китай
Португалия
Россия
Турция
Швейцария
Продукция
Ка-32
Ка-32А11ВС
Компании
Вертолеты России
КумАПП

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.01 22:53
  • 10
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 26.01 22:50
  • 60
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 26.01 21:32
  • 16
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 26.01 21:19
  • 4
СК, МВД и Генпрокуратура поддерживают законопроект Яровой
  • 26.01 21:05
  • 6
Сирийский опыт: российский спецназ вооружил "Тигры" "Кордами"
  • 26.01 20:05
  • 35
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 26.01 19:58
  • 10
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 26.01 19:57
  • 7
4 неудобных вопроса о перспективах электромобилей
  • 26.01 19:48
  • 2
Германия приостанавливает поставки вооружений Турции
  • 26.01 17:26
  • 8
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
  • 26.01 16:32
  • 5
Умереть за Шпицберген?
  • 26.01 16:30
  • 101
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 26.01 16:26
  • 6105
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.01 16:26
  • 4
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
  • 26.01 14:56
  • 3
В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК
другие обсуждаемые темы