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ТАСС подготовил спецпроект об истребителе МиГ-35

29.01.2018 ТАСС 399 0
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Российский многофункциональный легкий истребитель МиГ-35
Российский многофункциональный легкий истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В спецпроекте эта модель сравнивается с предыдущими поколениями самолетов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС подготовило специальный проект о российском многофункциональном истребителе поколения "4++" МиГ-35.

Год назад в подмосковных Луховицах на производственном комплексе самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в ОАК) начались летные испытания этого самолета, а 27 января 2016 года состоялась международная презентация.

В спецпроекте МиГ-35 сравнивается с предыдущими поколениями самолетов, в том числе с базовой моделью - МиГ-29, относящемуся к четвертому поколению истребителей. Все системы самолета - российской разработки и производства, включая инерциальные системы и нашлемные системы целеуказания. МиГ-35 имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Он может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.

В спецпроекте рассказывается об улучшенных тактико-технических характеристиках машины и ее вооружении, а 3D-модель позволяет рассмотреть истребитель с разных точек. "Это самостоятельная машина, которая в меньшей степени зависит от наземных служб и способна на эффективное сетевое взаимодействие. МиГ-35 соответствует стандартам XXI века - по надежности, ремонту и обновлениям", - отметил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Отдельный раздел проекта посвящен силовой установке. На новом истребителе используется глубоко модернизированный двигатель семейства РД-33. При этом двигатель может быть оснащен соплом с отклоняемым вектором тяги (ОВТ). Силовая установка из двух двигателей была отработана на опытном самолете МиГ-29М ОВТ.

Еще один раздел спецпроекта рассказывает о фигурах пилотажа - "Кобре", "Колоколе" и "Чакре Фролова". Как отмечает генеральный конструктор - вице-президент по инновациям ПАО "ОАК" Сергей Коротков, "ближний бой опять стал актуален, а соответственно, и все фигуры высшего пилотажа вновь востребованы".

Конструкция МиГ-35 базируется на решениях, реализованных на истребителях корабельного базирования МиГ-29К/КУБ и самолетах МиГ-29М/М2. Ожидается, что вся легкая истребительная авиация Воздушно-космических сил России будет вооружена МиГ-35. Планируется, что этот самолет также получит пилотажная группа "Стрижи", которая сейчас летает на МиГ-29.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
РД-33
Компании
МиГ РСК
ОАК

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