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"Вертолеты России" в 2018 году поставят инозаказчикам семь вертолетов Ка-32А11BC

29.01.2018 ТАСС 153 0
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Ка-32A11BC
Противопожарный вертолет Ка-32A11BC.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

В пресс-службе холдинга сообщили, что производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в этом году планирует поставить иностранным заказчикам семь многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC в пресс-службе холдинга, производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии.. Как сообщили журналистам в пресс-службе холдинга, производство машин уже началось на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

"В настоящее время на заводе уже собран и готовится к передаче турецкой компании Kaan Air первый Ка-32А11BC, вторая и третья машины будут переданы заказчику до конца года. Кроме того, в 2018 году еще два таких вертолета будут поставлены в страны Юго-Восточной Азии", - сообщили в холдинге.

Еще две винтокрылые машины будут переданы в этом году китайской компании United Helicopters. В компании напомнили, что в конце декабря прошлого года холдинг поставил два вертолета Ка-32А11ВС в Китай для пожарного управления общественной безопасности города Циндао.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, Ка-32А11BC является одним из лучших вертолетов для пожаротушения, который "пользуется заслуженным доверием эксплуатантов по всему миру благодаря своим непревзойденным летно-техническим характеристикам и простоте в обслуживании".

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, сложнейших мероприятий по пожаротушению, транспортировки груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, эвакуации больных и пострадавших, а также патрулирования и поддержки операций спецслужб.

Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах.
26.01.2018
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