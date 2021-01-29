ГД приняла проект о "разморозке" статуса уничтожавших химоружие заводов



Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химического оружия.

Ранее проект соответствующего закона поручил внести в Госдуму президент России Владимир Путин.

"Федеральный закон принят", - заявил по итогам голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект предлагает установить, что после уничтожения химического оружия на соответствующем объекте, подтвержденного техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, имущество такого объекта признается оборотоспособным - кроме отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия.

Дальнейшее распоряжение этим имуществом будет осуществляться в порядке и способами, предусмотренными российским законодательством. Принятие законопроекта позволит вовлекать в российскую экономику имущество, которое относилось к объектам по уничтожению химического оружия, реализуя на его базе инвестиционные проекты для создания высокотехнологичных производств в интересах российской промышленности.