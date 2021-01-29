ВВС Испании получили первые истребители "Тайфун" стандарта P1Eb



Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.

Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com

ЦАМТО, 26 января. Airbus Defense and Space, входящая в состав консорциума Eurofighter, 23 января сообщила о поставке ВВС Испании первой пары истребителей "Тайфун" в последней конфигурации с расширенными возможностями применения вооружений "воздух-земля".

Самолеты были собраны на линии окончательной сборки на предприятии в Гетафе в конфигурации P1Eb FW (Phase 1 Enhancements B Further Work). К этой же конфигурации будут модернизированы уже принятые на вооружение стран-участниц программы истребители. Эта конфигурация обеспечивает интеграцию широкого спектра вооружений класса "воздух-земля" и улучшенные возможности по наведению боеприпасов на цель.

Генеральная дирекция по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Министерства обороны Испании приняла самолеты 22 декабря, после чего они были доставлены на базу ВВС Испании "Альбасете" для ввода в боевой состав. Оставшиеся шесть из 73 заказанных МО Испании самолетов будут поставлены в той же конфигурации P1Eb FW в течение 2018-2019 гг.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, модернизация P1E обеспечивает "реальную" многофункциональность самолета, позволяющую пилоту легко переходить из режима "воздух-воздух" к "воздух-земля".

Режим "воздух-земля" включает интеграцию улучшенной контейнерной системы целеуказания Litening III, разработанной Raytheon управляемой авиабомбы с лазерным наведением "Пэйвуэй-4", "Пэйвуэй-2" с лазерным наведением и усовершенствованных "Энхансд Пэйвуэй 2" с двухрежимной GPS/лазерной системой наведения. Кроме того, интегрирована нашлемная система целеуказания для применения боеприпасов "воздух-земля", которая расширяет поле обзора Litening.

Улучшение возможностей по применению вооружений класса "воздух-воздух" включает цифровую интеграцию управляемой ракеты IRIS-T компании Diehl. Также добавлены улучшенные средства связи и голосового управления, а возможности по взаимодействию с коалиционными силами улучшены за счет интеграции защищенной системы госопознавания "свой-чужой" Mode.5 и усовершенствованной многофункциональной системы связи и распределения информации MIDS (Multifunctional Information Distribution System) стандарта Link-16.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально Испания обязалась приобрести 87 самолетов "Тайфун", общая стоимость которых оценивалась в 9,255 млрд. евро, в рамках трех траншей (20 – "Транш-1", 33 – "Транш-2" и 34 – "Транш-3"), однако затем их количество было сокращено до 73 ед. из-за проблем с финансированием оборонных проектов.

По данным Jane's Defence Weekly, в настоящее время в боевом составе ВВС Испании имеется 17 самолетов "Тайфун" "Транш-1", 33 "Транш-2" и 11 "Транш-3". Основным различием между самолетами "Транш-1" и "Транш-2" является новый комплект бортовых компьютеров, который обеспечивает большую производительность (увеличенная скорость и емкость памяти), что позволяет интегрировать модернизированные системы вооружения. Истребители "Транш-1" ВВС Испании не получили обновления, предусмотренные в модификациях "Транш-2" и "Транш-3".