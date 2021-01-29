Компания Airbus Helicopters отчиталась о продажах вертолетов в 2017 году



Логотип компании Airbus Helicopters.

Источник: https://wikipedia.org/ Логотип компании Airbus Helicopters.Источник: https://wikipedia.org/

ЦАМТО, 26 января. Компания Airbus Helicopters сообщила о получении в 2017 году заказов на поставку 350 вертолетов, что несколько ниже соответствующего показателя 2016 года (388 машин).

По заявлению компании, после аннулирования нескольких заказов итоговое количество законтрактованных вертолетов составило 335 ед. При этом общий портфель заказов Airbus Helicopters составляет 692 вертолета.

Поставки в течение года также немного снизились, составив 409 ед., по сравнению с 418 ед. в 2016 году. Несмотря на это, заказы на новейшее семейство "Супер Пума" возросли: 23 вертолета этого типа были заказаны в 2016 году и 52 ед. в 2017 году. Для сравнения: в 2015 году было заказано всего 2 вертолета семейства "Супер Пума". В 2017 году были заказаны четыре вертолета семейства H-155 против шести машин в 2016 году.

Airbus также получила 168 заказов на легкие однодвигательные вертолеты и 105 заказов на легкие двухдвигательные H-135/H-145 в дополнение к 19 заказанным средним многоцелевым H-175.

В 2017 году компания также добилась прогресса в разработке вертолета H-160. Три опытных образца проходят летные испытания перед сертификацией, запланированной на 2019 год. Этот вертолет рассматривается для принятия на вооружение ВС Франции.

В течение года Airbus Helicopters провела стрельбовые испытания модульной системы вооружения HForce, которая позволяет вертолету H-145M нести все виды управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты с лазерным наведением, пушки, пулеметы и неуправляемые ракеты. Сертификация HForce для использования на борту H-145M запланирована на 2018 год.

Компания Airbus Helicopters продолжала работы по монтажу своей первой сборочной линии в Китае, которая, как ожидается, будет запущена в 2019 году. Компания также создала подразделение Airbus Corporate Helicopters, которое будет способствовать проектированию вертолетов для частных и бизнес-клиентов. В 2017 году компания поставила 400-й вертолет UH-72 "Лакота" СВ США и открыла новый завод по производству лопастей в Париже.

По оценке экспертов, после падения цен на нефть в 2014 году и последующего снижения продаж вертолетов, сейчас в этом сегменте мирового рынка вновь ожидается подъем.