Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания Airbus Helicopters отчиталась о продажах вертолетов в 2017 году

29.01.2018 ЦАМТО 144 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип Airbus Helicopters
Логотип компании Airbus Helicopters.
Источник: https://wikipedia.org/

ЦАМТО, 26 января. Компания Airbus Helicopters сообщила о получении в 2017 году заказов на поставку 350 вертолетов, что несколько ниже соответствующего показателя 2016 года (388 машин).

По заявлению компании, после аннулирования нескольких заказов итоговое количество законтрактованных вертолетов составило 335 ед. При этом общий портфель заказов Airbus Helicopters составляет 692 вертолета.

Поставки в течение года также немного снизились, составив 409 ед., по сравнению с 418 ед. в 2016 году. Несмотря на это, заказы на новейшее семейство "Супер Пума" возросли: 23 вертолета этого типа были заказаны в 2016 году и 52 ед. в 2017 году. Для сравнения: в 2015 году было заказано всего 2 вертолета семейства "Супер Пума". В 2017 году были заказаны четыре вертолета семейства H-155 против шести машин в 2016 году.

Airbus также получила 168 заказов на легкие однодвигательные вертолеты и 105 заказов на легкие двухдвигательные H-135/H-145 в дополнение к 19 заказанным средним многоцелевым H-175.

В 2017 году компания также добилась прогресса в разработке вертолета H-160. Три опытных образца проходят летные испытания перед сертификацией, запланированной на 2019 год. Этот вертолет рассматривается для принятия на вооружение ВС Франции.

В течение года Airbus Helicopters провела стрельбовые испытания модульной системы вооружения HForce, которая позволяет вертолету H-145M нести все виды управляемого и неуправляемого вооружения, включая ракеты с лазерным наведением, пушки, пулеметы и неуправляемые ракеты. Сертификация HForce для использования на борту H-145M запланирована на 2018 год.

Компания Airbus Helicopters продолжала работы по монтажу своей первой сборочной линии в Китае, которая, как ожидается, будет запущена в 2019 году. Компания также создала подразделение Airbus Corporate Helicopters, которое будет способствовать проектированию вертолетов для частных и бизнес-клиентов. В 2017 году компания поставила 400-й вертолет UH-72 "Лакота" СВ США и открыла новый завод по производству лопастей в Париже.

По оценке экспертов, после падения цен на нефть в 2014 году и последующего снижения продаж вертолетов, сейчас в этом сегменте мирового рынка вновь ожидается подъем.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Франция
Продукция
AS-332
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы