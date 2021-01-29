Саперы ЮВО на Кубани получили новейшие образцы средств инженерной разведки и защиты

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Источник: РИА Новости Сапер.Источник: РИА Новости

ЦАМТО, 26 января. Саперы Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае получили современные образцы средств инженерной разведки и защиты.

В соответствии с планом поставки в войска ЮВО новейших образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в инженерно-саперное подразделение поступили 10 комплектов защитных костюмов ОВР-1 "Сокол", три комплекта селективных миноискателей ИМПС-2 и два искателя неконтактных взрывных устройств ИНВУ "Коршун".

Защитный костюм "Сокол" предназначен для проведения работ по разминированию. Бронированные элементы костюма способны защитить сапера от мелких осколков, а шлем, оснащенный защитным забралом, выдерживает попадание 9-мм патрона с расстояния 25 м. Масса костюма составляет всего 8,5 кг.

Искатель "Коршун" способен обнаружить взрывные устройства, находящиеся за различными преградами: стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Дальность обнаружения управляемых мин и самодельных взрывных устройств достигает 30 м.

Миноискатель ИМПС-2 позволяет обнаруживать взрывчатые вещества, находящихся в грунте или снегу на глубине до полуметра, за преградами из немагнитных материалов и в береговой линии водоемов на глубине до 1,5 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.