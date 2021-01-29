Штурманы Балтийского флота получат новые системы навигации



Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».

Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

ЦАМТО, 26 января. В 2018 году запланированы поставки штурманской службе Балтийского флота (БФ) новых навигационных систем, таких, например, как фазовая радионавигационная система "Крабик".

Эта система состоит из приемных и передающих устройств, устанавливаемых на объекте, положение которого нужно определить, и на опорных пунктах с известными координатами. Система не подвержена влиянию ионосферы, имеет высокую помехозащищенность и малую инструментальную погрешность.

В нынешнем году специалистам штурманской службы БФ предстоит выполнить ряд ответственных задач, в частности, по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, во время различных, в том числе международных, учений.

Кроме того, корабли и суда флота продолжат выполнять задачи в различных точках Мирового океана как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. Кораблям БФ предстоит решать задачи в Балтийском, Северном, Средиземном морях, в Северной Атлантике и других районах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.