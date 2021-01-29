Штурманы Балтийского флота получат новые системы навигации
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Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».
Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ
ЦАМТО, 26 января. В 2018 году запланированы поставки штурманской службе Балтийского флота (БФ) новых навигационных систем, таких, например, как фазовая радионавигационная система "Крабик".
Эта система состоит из приемных и передающих устройств, устанавливаемых на объекте, положение которого нужно определить, и на опорных пунктах с известными координатами. Система не подвержена влиянию ионосферы, имеет высокую помехозащищенность и малую инструментальную погрешность.
В нынешнем году специалистам штурманской службы БФ предстоит выполнить ряд ответственных задач, в частности, по навигационно-гидрографическому обеспечению высадки десантов, подготовке пространственно-временного координирования действий морских сил флота, во время различных, в том числе международных, учений.
Кроме того, корабли и суда флота продолжат выполнять задачи в различных точках Мирового океана как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море. Кораблям БФ предстоит решать задачи в Балтийском, Северном, Средиземном морях, в Северной Атлантике и других районах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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26.01.2018
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