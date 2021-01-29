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Ту-160 заменят летающим крылом

29.01.2018 Lenta.ru 386 0
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Бомбардировщик Ту-160 (1989)
Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 (1989).
Источник: РИА Новости/Сергей Скрынников

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью "Комсомольской правде" рассказал об аэродинамической схеме, которую получит разрабатываемый в России на смену Ту-160 стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).

"Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования ПАК ДА. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 23-24 годов. Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет XXI века", — заявил чиновник.

В ноябре 2017 года стало известно, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3), обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит дозвуковому классу самолетов.
26.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Туполев
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ПАК ДА

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