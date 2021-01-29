Ту-160 заменят летающим крылом
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Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 (1989).
Источник: РИА Новости/Сергей Скрынников
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью "Комсомольской правде" рассказал об аэродинамической схеме, которую получит разрабатываемый в России на смену Ту-160 стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
"Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования ПАК ДА. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 23-24 годов. Даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета. Это такое летающее крыло, самолет XXI века", — заявил чиновник.
В ноябре 2017 года стало известно, что ПАК ДА, предназначенный для выполнения задач самолетов дальней авиации (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3), обойдется дешевле сверхзвукового Ту-160, поскольку принадлежит дозвуковому классу самолетов.
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26.01.2018
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