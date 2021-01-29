Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Противотанковая система "Джавелин" уже в Грузии

29.01.2018 ИноСМИ 163 0
0
Понравилась новость?
 0
FGM-148 Javelin
ПТРК FGM-148 Javelin.
Источник: Wikipedia.org

По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, первый этап покупки противотанковой системы "Джавелин" завершился успешно, и система расположена в надежном месте. Об этом министр обороны заявил после встречи с послом США в Грузии Яном Келли, которая прошла в министерстве.

По словам министра, в ближайшее время начнется обучение грузинских военных, чтобы они могли выработать навыки, которые необходимы для использования этой системы.

Решение о продаже Грузии противотанковой ракетной системы "Джавелин" стоимостью 75 миллионов долларов США Госдепартамент США принял в ноябре прошлого года.

Американская противотанковая ракетная система "Джавелин", которую компания производитель Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture называет самой мощной портативной противотанковой системой, широко используется армией и морской пехотой США.

В декабре прошлого года министр обороны Грузии заявил, что покупка "Джавелин" будет осуществляться в два этапа.


Civil.ge, Грузия
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы