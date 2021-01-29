Противотанковая система "Джавелин" уже в Грузии



ПТРК FGM-148 Javelin.

Источник: Wikipedia.org ПТРК FGM-148 Javelin.Источник: Wikipedia.org

По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, первый этап покупки противотанковой системы "Джавелин" завершился успешно, и система расположена в надежном месте. Об этом министр обороны заявил после встречи с послом США в Грузии Яном Келли, которая прошла в министерстве.

По словам министра, в ближайшее время начнется обучение грузинских военных, чтобы они могли выработать навыки, которые необходимы для использования этой системы.

Решение о продаже Грузии противотанковой ракетной системы "Джавелин" стоимостью 75 миллионов долларов США Госдепартамент США принял в ноябре прошлого года.

Американская противотанковая ракетная система "Джавелин", которую компания производитель Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture называет самой мощной портативной противотанковой системой, широко используется армией и морской пехотой США.

В декабре прошлого года министр обороны Грузии заявил, что покупка "Джавелин" будет осуществляться в два этапа.

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