Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Серийное производство самого смертоносного российского танка должно начаться в 2020 году

29.01.2018 ИноСМИ 316 0
0
Понравилась новость?
 +2
Репетиция военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Репетиция военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Источник: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Руководство российской оборонной промышленности в очередной раз заявило, что к 2020 году танк Т-14 будет готов к боевому применению.

Россия приступит к серийному производству основного боевого танка третьего поколения Т-14 "Армата" в 2020 году, а первая партия этих машин поступит в Южный и Западный военные округа. Об этом недавно заявил в Москве один источник из российской оборонной промышленности.

"В соответствии с Государственной программой вооружения на 2018-2027 годы серийное производство танка Т-14 на платформе "Армата" планируется начать в 2020 году. Будут изготовлены сотни таких танков", - рассказал этот источник информационному агентству ТАСС.

Данное заявление соответствует предыдущим высказываниям представителей российского правительства.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил в августе 2017 года, что российские сухопутные войска к 2020 году должны получить до 100 танков Т-14. Точно такое же заявление он сделал в августе 2016 года.

В сентябре 2016 года российское Министерство обороны заключило контракт с ведущим производителем танков предприятием "Уралвагонзавод" на производство первой партии из 100 Т-14. Первоначально министерство утверждало, что 2 300 новых танков Т-14 поступят на вооружение к 2020 году, но позднее сроки перенесли на 2025 год.

Однако финансовые и производственные возможности России могут не позволить ей изготовить 2 300 Т-14. Согласно некоторым оценкам, Россия с 2018 года в состоянии делать лишь по 120 новых танков в год.

В настоящее время около 20 опытных образцов Т-14 проходят испытания в российских сухопутных войсках. В этом году военные могут получить дополнительные опытные образцы, хотя точное их количество неизвестно. Окончательная эксплуатационная оценка Т-14 назначена на 2019 год.

Официальные лица из российского правительства неоднократно выражали недовольство по поводу стоимости программы "Армата" и задержек в ее реализации. Танк Т-14 является ее основным компонентом. "Арматой" называют универсальное шасси, которое должно стать основным элементом российских танковых войск нового поколения.

Вначале Россия планировала к 2020 году заменить 70% танков советской постройки на машины "Армата". Но этот план пришлось быстро корректировать из-за бюджетных сокращений и превышения сметной стоимости.

Как я сообщал в октябре 2016 года, от программы "Армата" могут вообще отказаться из-за решения Министерство обороны модернизировать танки Т-80 и Т-90, а также из-за пересмотра планов переплавки 10 тысяч единиц бронетанковой техники к 2020 году.

"Министерство обороны объявило о том, что оно переплавит четыре тысячи бронированных машин, а остальные шесть тысяч сохранит в качестве стратегического резерва, - писал я в то время. - В этом году Министерство обороны заключило контракт на 417 миллионов долларов на модернизацию танков Т-80 и Т-90 с целью их приведения к современным стандартам".

У Т-14 имеется необитаемая башня, а также 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2A82, способная вести стрельбу снарядами большой мощности (10 выстрелов в минуту при эффективной дальности стрельбы до семи километров) и являющаяся его основным орудием. В последующих версиях 125-миллиметровую пушку заменят на более мощное орудие калибра 152 миллиметра.


Франц-Стефан Гейди (Franz-Stefan Gady)

The Diplomat, Япония
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.01 11:26
  • 2
Ошибка одного человека или сбой системы?
  • 29.01 11:23
  • 21
Новая российская модульная платформа для малоразмерных космических аппаратов успешно испытана на орбите Земли
  • 29.01 11:22
  • 36
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 29.01 11:17
  • 8
Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на прочность
  • 29.01 10:54
  • 3
В Давосе предложили разработать план войны НАТО с Россией
  • 29.01 10:38
  • 11
Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
  • 29.01 10:30
  • 2
"Гражданка" поможет нарастить производство в военное время"
  • 29.01 10:28
  • 35
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 29.01 09:42
  • 11
Россия создала в Сирии мощную систему ПВО, которая прикрывает все стратегически важные объекты - эксперт
  • 29.01 09:30
  • 2
США для превосходства над Россией намерены создать чудо-гаубицу
  • 29.01 09:29
  • 3
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 29.01 09:08
  • 1266
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.01 08:39
  • 2
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 29.01 08:08
  • 1
Опытный образец боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО"
  • 29.01 07:56
  • 1
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО
другие обсуждаемые темы