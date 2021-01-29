Генштаб засекретил данные о поставках армии дронов и ПТРК
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Бойцы батальона "Азов" готовят к бою противотанковый ракетный комплекс в городе Широкино.
Источник: © AP Photo, Mstyslav Chernov
Принятая кабинетом министров целевая оборонная программа развития вооружения и военной техники ВСУ имеет гриф "Совершенно секретно".
Информация о планирующихся поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению. Об этом говорится в ответе пресс-службы Генштаба ВСУ на запрос LIGA.net.
Военное ведомство предоставило комментарий в ответ на информацию, которую 15 января 2018 года в своем "Фейсбуке" опубликовал главред издания "Цензор.нет" (сайт "ЦЕНЗОР.НЕТ" признан в России экстремистским интернет-ресурсом - прим. ред.) Юрий Бутусов. В публикации журналист утверждал, что Генштаб принял решение внести в список потребностей ВСУ "800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет и 500 беспилотных летательных аппаратов". По словам Бутусова, это якобы принятое решение означает, что "в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска".
Пресс-служба Генштаба в ответе на запрос LIGA.net отметила, что потребность армии в оружии и технике и порядок ее удовлетворения, в том числе ПТРК "Стугна", "Корсар" и беспилотниками, определена государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года. Данная программа утверждена постановлением кабинета министров от 30 марта 2016 года №284-6. "Информация, содержащаяся в указанном постановлении, имеет гриф ограниченного доступа "Совершенно секретно"", - сообщили в Генштабе.
17 января 2018 года СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в 2017-м.
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25.01.2018
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