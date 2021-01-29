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"Известия": США интересуются совместными с РФ испытаниями по имитации космических полетов

29.01.2018 ТАСС 147 0
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Анна Куссмауль, Инна Носикова, Полина Кузнецова, Татьяна Шигуева и Дарья Комиссарова и Елена Лучицкая на первом в мире эксперименте по имитации облета
Анна Куссмауль, Инна Носикова, Полина Кузнецова, Татьяна Шигуева и Дарья Комиссарова и Елена Лучицкая на первом в мире эксперименте по имитации облета Луны женским экипажем "Луна-2015" .
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Речь идет о расширении пятилетней программы SIRIUS, которая должна была закончиться экспериментом по годовой изоляции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исследователи из США выразили намерение принять участие в совместных с Россией испытаниях по имитации полетов в дальний космос SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station). Американские ученые предложили добавить к программе два дополнительных исследования с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек, приводит газета "Известия" в пятницу слова директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

"Американские коллеги выразили заинтересованность в расширении пятилетней научной программы, которая должна была закончиться единственным экспериментом по годовой изоляции", - рассказал газете глава ИМБП.

По его словам, российская сторона поддержала эту инициативу. Теперь она должна быть закреплена в официальных документах. Подразделение NASA Human Research Program также подтвердило изданию намерение участвовать в испытаниях.

В ИМБП добавили, что, помимо этого подразделения NASA, в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и ряда других стран.

Как отмечает издание, серия экспериментов SIRIUS началась двухнедельным экспериментом в конце 2017 года. Далее в конце 2018 - начале 2019 года планируется четырехмесячная изоляция, в 2019-2020 должен состояться восьмимесячный эксперимент. Затем в 2021-2025 годах, согласно новым планам, пройдут три годовых исследования.

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос - в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация "Роскосмос" и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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