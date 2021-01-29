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AFP: компания Arianespace заявила о потере контроля над космической ракетой

29.01.2018 ТАСС 122 0
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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник: © REUTERS/Christian Hartmann

Ariane 5 была запущена в четверг с космодрома Куру

ТАСС, 26 января. Французская аэрокосмическая компания Arianespace заявила о потере контроля над космической ракетой-носителем Ariane 5. Об этом в пятницу сообщило Agence France Presse.

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками, люксембургским SES 14  и саудовским Al Yah 3, была запущена в четверг с космодрома Куру в Гвиане в 19:20 (01:20 пятницы по мск). Спутник SES 14 также выполнял миссию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk, "Наблюдения лимба и диска в глобальном масштабе") по изучению изменений в верхней атмосфере Земли. По данным портала NASA, это была первая научная миссия организации с размещением аппаратуры в качестве полезной нагрузки на коммерческом аппарате. Это был также и первый пуск в 2018 году для Arianespace.

По информации Agence France Presse, гендиректор компании Стефан Исраэль принес извинения клиентам.
26.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Люксембург
Саудовская Аравия
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
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Проекты
Ariane РН

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