AFP: компания Arianespace заявила о потере контроля над космической ракетой
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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник: © REUTERS/Christian Hartmann
Ariane 5 была запущена в четверг с космодрома Куру
ТАСС, 26 января. Французская аэрокосмическая компания Arianespace заявила о потере контроля над космической ракетой-носителем Ariane 5. Об этом в пятницу сообщило Agence France Presse.
Ракета-носитель Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками, люксембургским SES 14 и саудовским Al Yah 3, была запущена в четверг с космодрома Куру в Гвиане в 19:20 (01:20 пятницы по мск). Спутник SES 14 также выполнял миссию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk, "Наблюдения лимба и диска в глобальном масштабе") по изучению изменений в верхней атмосфере Земли. По данным портала NASA, это была первая научная миссия организации с размещением аппаратуры в качестве полезной нагрузки на коммерческом аппарате. Это был также и первый пуск в 2018 году для Arianespace.
По информации Agence France Presse, гендиректор компании Стефан Исраэль принес извинения клиентам.
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26.01.2018
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