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Пятеро боевиков ликвидированы в Сирии у контролируемого США района

29.01.2018 ТАСС 173 0
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Источник: © EPA/STR

У уничтоженных террористов была найдена современная аппаратура европейского производства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сирийские военные 24 января ликвидировали отряд из пятерых боевиков в районе Эт-Танф, который находится под контролем США, у уничтоженных террористов обнаружена современная аппаратура радиоэлектронной борьбы (РЭБ) европейского производства. Об этом сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что в ходе патрулирования периметра зоны блокирования была обнаружена передвигавшаяся по пустыне колонна из трех джипов боевиков, оснащенных тяжелыми пулеметами. Боевики на большой скорости перемещались в направлении сирийско-иракской границы. "Бойцы отряда народного ополчения "Дамаск", направленного для усиления частей 3-й танковой дивизии сирийских войск, выполняющих задачи по пресечению выхода боевиков из контролируемой США зоны Эт-Танф, открыли огонь на поражение", - говорится в сообщении. В Центре уточнили, что в результате боестолкновения уничтожено два джипа и пятеро террористов.

Еще одному автомобилю с боевиками удалось вернуться в зону Эт-Танф. По данным Центра, на месте уничтожения боевиков была обнаружена аппаратура европейского производства - устройства для постановки помех и базовая радиостанция, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

"Также в машинах обнаружены флаги и эмблемы "оппозиционной" группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у нгаселенного пункта Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "Новой сирийской армии", - отмечается в сообщении. По свидетельствам сирийских беженцев, которым удается выйти из зоны Эт-Танф, в ближайшее время ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении, добавили в Центре примирения.

По данным российских военных, боевики должны были провести диверсионно-террористические акты в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-Эз-Зор, чтобы сковать и оттянуть на себя силы сирийских войск, ликвидирующие "котел" с террористами запрещенной в России группировки "Джебхат ан- Нусра" в провинции Идлиб.

"Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок всех мастей подконтрольную себе "вооруженную оппозицию" для срыва мирного процесса в Сирии", - резюмировали в Центре.
26.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Ирак
Россия
Сирия
США

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