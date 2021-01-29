ВКС РФ за неделю три раза перехватывали иностранные самолеты
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
Воздушное пространство России не было нарушено, подчеркнули в оборонном ведомстве
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю три раза перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятничном номере газеты Министерства обороны "Красная звезда".
Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 10 летательных аппаратов других стран, из них пять - на западном стратегическом направлении, четыре - на юго-западном и один - на арктическом.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении.
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26.01.2018
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