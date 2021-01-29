Химичат в Сирии: зачем США вновь понадобились "Белые каски"



Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год.

Источник: © AFP 2018 / Sameer Al-Doumy Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год.Источник: © AFP 2018 / Sameer Al-Doumy

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Андрей Коц. С давней армейской аксиомой "снаряд дважды в одну воронку не падает" в Вашингтоне явно не знакомы. После нескольких попыток бездоказательно обвинить Москву и Дамаск в применении химоружия в Сирии американские мастера информационной войны вновь вспомнили старые аргументы. Госсекретарь Рекс Тиллерсон на этой неделе обвинил Башара Асада, а заодно и Россию, в негуманных методах ведения боевых действий. По его словам, сирийские правительственные войска травили хлором жителей Восточной Гуты - пригорода Дамаска. Никаких доказательств политик не привел и привычно сослался на безымянных "активистов" организации "Белые каски". Именно они вбросили эту новость в информационное поле 22 января. Об очередных откровениях этой якобы гуманитарной структуры - в материале РИА Новости.

Назначить крайнего

По словам представителей "Белых касок", удар химическими боеприпасами был нанесен по жилой застройке города Дума в Восточной Гуте. В результате атаки якобы пострадали 13 гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних. В качестве доказательства опубликован стандартный для таких случаев набор: несколько фотографий одного и того же младенца в кислородной маске, которого на каждом снимке почему-то держат на руках разные люди (и в разных интерьерах), и кадры странного боеприпаса с ржавым хвостовиком и цилиндрическим стаканом на месте боевой части. Внешне он скорее напоминает кустарную минометную мину из тех, что так ловко мастерят боевики террористических организаций, а не штатный химический снаряд армейского образца.

Несколько снимков американские власти сочли достаточным доказательством для очередных обвинений Москвы и Дамаска. "Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию", - безапелляционно заявил Тиллерсон. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, предположил, что эти обвинения неслучайно всплыли накануне важных встреч по Сирии, намеченных в Вене и в Сочи.

В российском МИДе слова Тиллерсона назвали "массированной пропагандистской атакой". В ведомстве подчеркнули, что сам факт теракта в Восточной Гуте "даже не подтвержден". Досталось и "Белым каскам", которые, как сообщили в МИДе, сотрудничают с террористами и распространяют "откровенную ложь". "Понимаем, что нынешние нападки, как уже бывало не раз, подверстаны под сомнительные кулуарные инициативы США и их союзников. "Доказательная база" в таких случаях сводится к явно сфабрикованным новостным вбросам, причем в качестве "улик" подаются сообщения в социальных сетях, написанные, возможно, далеко от Сирии", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, в прошлый раз схожие обвинения в адрес России и Сирийской арабской армии (САА) прозвучали весной 2017 года. Четвертого апреля в сирийском городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошел выброс боевого отравляющего вещества - предположительно, зарина. В результате погибли не менее 89 человек, еще 550 пострадали. Само собой, "Белые каски" оказались в гуще событий первыми и немедленно рассказали западным СМИ о четырех "необычайно слабых взрывах", якобы характерных для детонации авиационных химических боеприпасов. Естественно, вину сразу возложили на Башара Асада. А три дня спустя американские корабли атаковали крылатыми ракетами "Томагавк" сирийскую авиабазу Шайрат, с которой якобы и взлетали начиненные "химией" бомбардировщики "кровавого режима". Напомним, на тот момент расследование причин трагедии еще толком не началось. Как отмечали эксперты, заявления "Белых касок" не могли считаться достоверной информацией хотя бы потому, что они - не эксперты по боевым отравляющим веществам. Однако крайнего уже назначили.

А в октябре 2017-го Госдеп США неожиданно сообщил, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой", применяла химическое оружие в мухафазе Идлиб. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков расценил это как признание американской стороной факта наличия боевых отравляющих веществ у террористов. Он напомнил, что инцидент с зарином в Хан-Шейхуне - единственный известный случай применения химоружия в Идлибе. Следовательно, тот апрельский теракт был организован боевиками. Западные СМИ невольный "каминг-аут" Госдепа дружно проигнорировали. Что, впрочем, ожидаемо - это же не анонимка от "Белых касок".

Сказки "Белой каски"

После Хан-Шейхуна эта организация на какое-то время выпала из информационного поля и почти не выступала в СМИ с громкими обвинениями и разоблачениями. Не видно было этих "активистов" и в Ракке, которую американская авиация бомбила особенно ожесточенно. "Белые каски" активно мелькали в соцсетях осенью-зимой 2016-го, когда части Сирийской арабской армии при поддержке ВКС России взяли в кольцо Алеппо, главный оплот поддерживаемой Западом "умеренной оппозиции". Посыпались панические сообщения об уничтоженных ВКС школах и больницах. Американский центр Atlantic Council выпустил доклад, в котором насчитал к концу 2016-го аж 400 случаев атак на медицинские учреждения. И чем больших успехов добивалась САА, тем больше было подобных новостей. Такое впечатление, что Алеппо застроен сплошь школами и больницами.

Почти во всех своих докладах правозащитные организации ссылались на информацию от "Белых касок". А ведь их неоднократно ловили на постановочных видеозаписях спасения мирных жителей, "пострадавших" от бомбежек. В сети хватает роликов, где эти "гуманитарии" накладывают ряженым "жертвам режима" грим и объясняют, как себя вести на камеру. Кроме того, "Белые каски" неоднократно возникали в кадре с оружием в руках, а на одном из видео даже помогали боевикам сбрасывать обезображенные тела солдат САА в братскую могилу.

Излишнюю театрализацию действий этих "активистов" отмечали и на Западе. В апреле прошлого года, вскоре после Хан-Шейхуна, некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" (Swedish Doctors for Human Rights, SWEDHR) обвинила "Белые каски" в создании фейкового контента. В качестве примера правозащитники привели запись, где "активисты" оказывают первую помощь уже мертвому ребенку. "Шприц, использованный для "внутрисердечной инъекции", был пустым или же его раствор никогда не вводился в тело", - говорится в сообщении SWEDHR. Авторы расследования также не исключают, что ребенок мог умереть от этих "спасательных" процедур.

Обвинить нельзя расследовать

До сих пор точно неизвестно, кто именно стоит за "Белыми касками". Однако догадаться несложно. В марте 2017-го президент Сирии Башар Асад сообщил, что члены организации открыто поддерживают группировку "Аль-Каида". Он подчеркнул: это доказанный факт, добавив, что в свободное от "гуманитарной деятельности" время "волонтеры" берут в руки оружие и воюют вместе с террористами в одном строю.

Как бы там ни было, большинство европейских и американских правозащитных организаций стоят за "Белых касок" горой. Двадцать восьмого ноября в Швейцарском клубе прессы (ШКП) должна была состояться дискуссия об этом движении, на которую пригласили западных журналистов, критично настроенных к "волонтерам". Практически сразу же после объявления даты конференции на имя президента ШКП Ги Меттана поступило письмо от руководителей швейцарского офиса организации "Репортеры без границ" Жерара Тшоппа и Кристианы Дюбуа. Они потребовали от Меттана отменить мероприятие, так как оно "вредит имиджу Швейцарского клуба прессы", а участники встречи "служат российской пропаганде".

"Я поражен, я никогда такого не видел, чтобы организация, занимающаяся защитой свободы прессы, требовала от меня цензуры в отношении пресс-конференции. Обычно давление с требованием запретить пресс-конференцию идет из страны с жесткой диктатурой. Впервые подобный запрос исходит от организации, защищающей права журналистов, из демократической страны", - прокомментировал тогда РИА Новости ситуацию Ги Меттан.

Дискуссию не отменили, однако многие из уже аккредитованных СМИ на нее не явились. А зря: у них была бы возможность выслушать свидетельства мирных сирийцев, лично наблюдавших за работой "Белых касок". Они рассказали много интересного: как "волонтеры" оказывали медицинскую помощь боевикам, как забирали себе продовольствие во время осады восточной части Алеппо, как убегали, сверкая пятками, при малейшей опасности. В последнем, кстати, они были чем-то похожи на представителей западных медиа, писавших "репортажи из горящего Алеппо" по чужим постам в соцсетях.

Несложно понять, почему Рекс Тиллерсон именно сейчас вытащил "Белых касок" из нафталина. Как сообщил в эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, Вашингтону попросту невыгодно объективное расследование химатак.

"Если США действительно к этому подключатся, то будет хорошая база, чтобы все расследовать, - считает эксперт. - Но всплывают "Белые каски", которые постоянно публикуют снимки "жертв" химической атаки со стороны Сирии, а мы знаем, что все эти "независимые" организации напрямую работают с американскими представителями. Может случиться так, что выплывут не очень удобные для США факты. Американцы сейчас в серьезном кризисе на Ближнем Востоке и допустить создание какой-то независимой комиссии под эгидой ООН - это для них равносильно тому, чтобы подписать себе приговор. Хотя, с другой стороны, этот отказ можно расценивать, как косвенное признание того, что у США там как-то все не очень складывается. Это в определенной мере признание своей вины. Передача вооружений курдам привела, по сути, к войне. Если добавятся данные по химоружию, будет вообще плохо. Хорошо кричать "держи вора", но мы же знаем: кто кричит - на том и шапка горит".