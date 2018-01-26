4 неудобных вопроса о перспективах электромобилей
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Зарядка электромобиля ВАЗ-1817 «Ellada» от универсальной электрозарядной станции «ФОРА».
Источник: http://патриотам.рф/
Электромобили будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением. По крайней мере, таково мнение обычных людей и политиков. По меньшей мере несколько стран планируют запретить автомобили с ДВС в ближайшие десятилетия, а ведущие автопроизводители намерены вывести на рынок десятки моделей электрокаров. Однако Wired напоминает, что на пути распространения электромобилей стоит целый ряд препятствий, и предлагает ответить на 4 неудобных вопроса.
1. Сколько автомобилей придется заменить?
Страны, планирующие запретить автомобили с ДВС, станут огромными рынками сбыта электромобилей. Однако производителям необходимо знать, сколько машин нужно будет поставить на тот или иной рынок. Если спрос на личный транспорт останется неизменным, то текущие показатели позволят узнать, сколько электрокаров потребуется потребителям в той или иной стране.
2. Хватит ли батарей всем желающим?
Хотя Toyota и Honda не готовы отказаться от проектов автомобилей на водородной тяге, новые электромобили, скорее всего, будут передвигаться за счет литий-ионных батарей. И если для гибридов подойдет небольшой аккумулятор, то полностью электрическим моделям понадобятся куда более крупные батареи. И их потребуется намного больше, чем производится сейчас, ведь вскоре электромобили потеснят бытовую технику с позиции главного потребителя аккумуляторов.
3. За счет чего вырабатывается электричество?
Электромобили не будут способствовать снижению выбросов CO2, если питающая их энергия будет производиться за счет сжигания ископаемого топлива. Таким образом, экологичность электрокара будет зависеть от того, какие электростанции преобладают в данной местности. Например, в Индии, где грязные источники энергии все еще преобладают, электромобиль не будет иметь преимуществ над ДВС с точки зрения выбросов CO2.
4. Из чего сделаны батареи?
Если парк электромобилей вырастет, как на это рассчитывают эксперты, нам потребуется добывать намного больше кобальта, лития и другого сырья для создания батарей. Важно будет контролировать, насколько устойчива и ответственна добыча. Так, 60% кобальта происходит из Демократической Республики Конго, где широко распространены нарушения прав человека и используется детский труд. Исследователи активно работают над новыми батареями, более эффективными и требующими меньше редких элементов. Страны, планирующие запрет ДВС, активно внедряют возобновляемые источники энергии. Растет понимание, что для победы над глобальным потеплением недостаточно одних электрокаров: необходимо, чтобы весь процесс их производства и получения энергии стал экологически чистым.
По мнению Wall Street Journal, на пути развития солнечной энергетики также стоят значительные препятствия. Это высокая стоимость панелей, сопутствующие расходы и проблема перераспределения энергии.
Сергей Коленов
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22.01.2018
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Леонид Андреич
138
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№1
26.01.2018 06:40
"..для победы над глобальным потеплением недостаточно одних электрокаров: необходимо, чтобы весь процесс их производства и получения энергии стал экологически чистым".
И позвольте продолжить эту глубокую мысль: Задел для этого есть, и именно Россия впереди, трудами Ивана Степановича Филимоненко и его учеников.
А может быть уже и нет задела, за буграми тоже не лаптем щи хлебают.. но в любом случае торописса надо.
Я говорю о ХЯС - как в стационарном, гигаватном варианте, о котором мы знаем по трудам А.Росси, так и в виде киловатных двигателей для автомобилей.. и не только.. о чём мы пока что почти ничего не знаем.
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NANOBOT
1040
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№2
26.01.2018 08:54
Электромобили - очередной развод. Кобальта, лития, свинца не хватит на замену даже четверти мирового автопарка. Нефти не хватит на остальные 3/4 оставшегося. Поэтому Бразилия с 100% автопарком на этаноле оказалась умнее всех, правда, далеко не у всех растет сахарный тростник. Если 2/3 населения живет в жарком климате, и только слезают с велосипедов и мотороллеров, ну зачем им 1-2 тонные легковушки с ДВС? Легкие 400-600 кг машины на пневмоприводе, альтернативном топливе из продуктов переработки биомассы. В России каждый год теряется несколько сотен миллионов тонн силоса. Неужели нельзя перерабатывать это в биогаз?
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ID: 1949
1784
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№3
26.01.2018 09:58
По любому электромобили позволяют снизить концентрацию вредных выбросов в городах. Проблема же не в самом наличии, а в распределении выбросов по территории, чтобы с вредным влиянием успевала справляться природа. Человеческая жизнедеятельность по любому требует энергии, которая в конце-концов всегда преобразуется в тепло. Энерговооружённость людей растёт. Поэтому увеличение численности населения планеты неизбежно приводит к увеличению тепловых выбросов. Только ограничением выбросов парниковых газов и повышением КПД потребителей энергии проблему не решить. Пора задуматься и о затенении планеты для отражения и утилизации части солнечной энергии вне пределов атмосферы земли.
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