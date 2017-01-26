Мощность российских анаэробных подлодок увеличат вдвое
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Подлодка проект 677 "Лада". Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
Центральный НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) увеличит мощность новой батареи на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э для воздухонезависимых энергоустановок подводных лодок, рассказал, знакомый с новой разработкой.
По его словам мощность источников питания для воздухонезависимых установок вырастет вдвое - с 50 до 100 килоВатт.
Сейчас разработкой таких установок мегаваттного класса занимаются ЦКБ "Рубин", "Малахит" и ЦНИИ СЭТ. Все они ждут выделения средств на продолжение работ.
Батарея от ЦНИИ СЭТ входит в состав энергетических модулей мощностью 250-450 килоВатт.
Эти модули состоят из электрохимического генератора и конвертора углеводородного топлива. На данный момент электрохимический генератор уже создан, а конвертор находится в стадии разработки. Что касается новой батареи, то ее опытный образец уже успешно прошел испытания.
Ранее "РГ" сообщала, что базовой субмариной для испытания анаэробных силовых установок стала дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада".
Сейчас головная подлодка этого проекта "Санкт-Петербург" передана флоту и находится в опытной эксплуатации.
Две другие "Лады" - "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Их планируют передать флоту в 2020 и 2021 годах.
Водоизмещение подлодок проекта "Лада" составляет 1,7 тысячи тонн (против 2,3 тысяч тонн у "Варшавянок"). Длина корпуса составляет 67 метров, ширина - 7,1 метра, скорость подводного хода - 21 узел, надводного - 10 узлов, автономность плавания - 45 суток.
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25.01.2018
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