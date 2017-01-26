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Мощность российских анаэробных подлодок увеличат вдвое

26.01.2018 Военное обозрение 431 0
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Подлодка проект Лада. Архивное фото
Подлодка проект 677 "Лада". Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Центральный НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ) увеличит мощность новой батареи на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э для воздухонезависимых энергоустановок подводных лодок, рассказал, знакомый с новой разработкой.

По его словам мощность источников питания для воздухонезависимых установок вырастет вдвое - с 50 до 100 килоВатт.

Сейчас разработкой таких установок мегаваттного класса занимаются ЦКБ "Рубин", "Малахит" и ЦНИИ СЭТ. Все они ждут выделения средств на продолжение работ.

Батарея от ЦНИИ СЭТ входит в состав энергетических модулей мощностью 250-450 килоВатт.

Эти модули состоят из электрохимического генератора и конвертора углеводородного топлива. На данный момент электрохимический генератор уже создан, а конвертор находится в стадии разработки. Что касается новой батареи, то ее опытный образец уже успешно прошел испытания.

Ранее "РГ" сообщала, что базовой субмариной для испытания анаэробных силовых установок стала дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада".

Сейчас головная подлодка этого проекта "Санкт-Петербург" передана флоту и находится в опытной эксплуатации.

Две другие "Лады" - "Кронштадт" и "Великие Луки" строятся на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Их планируют передать флоту в 2020 и 2021 годах.

Водоизмещение подлодок проекта "Лада" составляет 1,7 тысячи тонн (против 2,3 тысяч тонн у "Варшавянок"). Длина корпуса составляет 67 метров, ширина - 7,1 метра, скорость подводного хода - 21 узел, надводного - 10 узлов, автономность плавания - 45 суток.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
2020-й год
677 Лада

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